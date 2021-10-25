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醫：AZ混打BNT「這2點要超前思考」！網看完秒懂了

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲第一劑施打AZ者有機會在11月上旬混打BNT。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

中央21日公布第13輪規劃開放AZ混打BNT，雖然AZ混打mRNA疫苗效果最好，有醫師認同開放，卻有另一派醫師表態不贊成民眾混打。小兒科醫師楊為傑也提出2點要民眾「超前思考」，第一為若要追加第三劑，混打者的第三劑要選哪一廠牌？以及明年會有多少BNT到貨？有民眾看完秒懂：「之前還在猶豫，現在解惑了」。

衛福部長陳時中21宣布AZ混打BNT方案，將於第13期會提供部分第一劑接種AZ超過10週的民眾，用BNT疫苗完成第二劑。他22日表示， 至今混打很難比較短期、長期好處，而兩劑接種相同疫苗相對安全性較高，除非第一劑有強烈過敏反應，否則打同疫苗比較好，但他也強調「尊重大家的選擇」。而目前疫苗平台尚未提供AZ登記打BNT，近期將會進行系統修改，屆時再開放。

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小兒科醫師楊為傑也在粉專《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》透露，近期許多家長帶孩子看診時，也順便問及AZ混打BNT的問題，正在思考要不要混打，「對於想混打的人，我都給予100%的尊重。畢竟指揮中心的專家應該都思考分析過疫苗混打的優缺點。」對於選擇混打者，他也提出2點供大家思考。

「如果要追加第三劑，混打者的第三劑，要選？」楊為傑指出，關於混打的研究，是基於國際上有不少混打的證據，例如數據最多的AZ＋BNT，接著是AZ＋莫德納，但是第三劑呢？前兩劑施打同廠牌，不管第三劑相不相同，研究都相對多；但對於混打者的第三劑，目前研究則較少。

▲▼輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）

▲醫師指出，目前不清楚BNT疫苗採購量、以及第三劑該如何選擇，提供給AZ想混打BNT的人超前思考。（示意圖／路透）

第二，「明年會有多少BNT？」楊為傑拋問。他說，目前指揮中心公布的採購案，最確定的是莫德納3千多萬劑以及高端，至於BNT明年要買多少，目前未知。「如果AZ＋BNT，但是台灣明年沒有要買BNT或買不多，那AZ混打BNT的第三劑要選？」

小兒科醫師張博揚曾在臉書PO文中提到，AZ＋mRNA疫苗求的是提高抗體濃度增加保護力，會比AZ＋AZ好，但只會近似於mRNA＋mRNA的程度，抗體有提高，「但是保護力會提升多少？足以對抗變種病毒嗎？」就算完整接種兩劑BNT或莫德納，仍有可能被Delta穿透性感染，而且與打兩劑AZ的族群相比，重症與死亡率的保護並無差別，也就是說，不論怎麼搭配，任何組合都有保護、免於重症死亡的效果。

張博揚進一步解釋，AZ第二劑副作用與第一劑相比可說是苦盡甘來，他不解撐過第一劑即使心有餘悸，「為何順順地打完第二劑就好了不做，還想棄權去混打？」民眾必須知道混打副作用比AZ第二劑大很多，「除非疫苗不足，我不推薦混打，甚至我連第三劑都不想打！」

▲奇美醫學中心將於10月23、24日在台南善化慈濟會館設注射站，進行大量施打BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林氏璧認為，目前疫情並非打2劑就會結束的事情，完全不贊成「等混打」。（示意圖／記者林悅翻攝）

前台大感染科醫師林氏璧也曾在接受《東森新媒體ETtoday》採訪中提到，「我完全不贊成等混打！因為目前很明顯不是打兩劑就會結束的事情，國外在打完6～8個月後已經在考慮打加強針了。」許多人打疫苗是為了出國，但出國返台免隔離可能已是6個月後的事，因此不需斤斤計較想打最好的兩針，沒有太大意義。

林氏璧指出，自己是完整接種兩劑AZ，但希望第三劑可以接種莫德納，「你現在打莫德納，6個月後你抗體掉下來，你還不是要再打？」所以他覺得疫苗品牌不用挑，因為最後可能通通都會打到一輪，所有品牌都會接種到。

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