只花3分鐘就預約到BNT！他嗨喊「我還挑診所」　曝1技巧不會卡





▲第12輪第二階段今10點開放預約。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者施怡妏／綜合報導

第12輪第二階段今10點開放預約，23歲以上民眾可預約第1劑BNT、7/16前已打第1劑莫德納的18歲以上民眾預約第2劑莫德納，不過，不少網友抱怨「1922又掛了」，9點就打開網頁準備預約，結果網頁頻頻出現「無法連線」，讓人超傻眼，但也有網友只花了3分鐘，就順利預約到。

一名網友稍早在PTT發文，提早一小時起床，打開網頁「1922公費疫苗預約平台」做準備，排了半天終於排進去，結果在輸入資料時跳出「無法連線」，接著在選擇日期時，又跳出無法連線，「現在卡死在裡面，完全動不了，真的是氣氣氣氣氣，不想給人預約就不要開啦，搞得跟乞丐一樣」。

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另一名網友也出現系統當機的問題，同樣在PTT發文，「全世界都在約BNT嗎？」系統一直無法連線，讓他很慌張，「這跟搶演唱會門票有什麼不同！我好焦慮呀！我不想當疫苗孤兒呀！」

▲有網友順利預約到。（圖／翻攝自PTT）

但也有網友順利預約到，他曬出預約成功的截圖，「本肥9:59就在手機前面等，10:00之後卡了一下，10:03就預約成功，其實整個系統還蠻順暢的吧？」認為根本沒有大家所說的那麼難預約，「預約不到的都是哪些人？」

對此，不少網友也認為，真的很快就預約成功了，「真的，完成預約10：01：07 不難」、「我還挑診所，嘻嘻，預約成功」、「好爽，預約到的診所就在我家對面，過個馬路就到」、「我超順1分30秒就預約完了」、「排2分鐘進系統 30秒預約完成」。也有網友透露，「手機好用很多，網頁版根本垃圾」。