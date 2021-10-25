黑狗撲過來害婦人跌倒受傷　飼主未和解辯「她自己跌的」下場曝

台灣狗主人不繫繩在外遛狗情況四處可見，意外頻傳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

狗沒繫繩害人跌倒一樣吃官司！黃姓婦人本身害怕狗，晚間經過公園時，遭一隻沒繫繩的黑狗撲過來，嚇到往後跌倒受傷。賴姓飼主手拿著細繩趕來道歉，雖稱會全權負責，事後和解金額卻讓黃女無法接受，還否認犯行說「是她自己跌倒」。台中地院審結，依過失傷害罪判拘役20日，易科罰金2萬元。

判決書指出，賴姓女子去年10月8日晚上9點，帶著自己飼養的黑色愛犬，到豐原區成功路的公園遛狗。她一如往常不繫狗繩，讓狗四處跑動，結果黑狗突然衝向經過公園的黃姓婦人作勢往前撲，讓受到驚嚇的黃女因此跌倒，導致背部及左手臂、左肩挫傷。事後雙方談和解不成，黃女憤而提告過失傷害。

賴女雖坦承沒用牽繩繫狗，但否認有任何過失傷害犯行。她辯稱，「我的狗完全沒碰到、也沒作勢要撲向對方，更沒撲倒」，「只有跟對方對到眼，是對方自己慢動作坐下去用手撐地」。

黃女則表示，她不喜歡狗也害怕狗，看到狗都會躲遠遠的。當晚她走在公園內，突然一隻黑狗撲過來，害她往後跌倒。她看到賴女走過來，手還拿著有項圈的牽繩，確定她繩子不是斷掉而是沒扣好，她到場後也沒立刻幫狗上牽繩。她當下本想立刻報警，但賴女說她會賠償所有損害，會負所有責任，請她不要報警。

後來劉姓房仲得知她被狗攻擊受傷，跑來現場關心，也陪同去醫院治療。賴女依然同意會全責賠償。只是她只願給姓名電話，地址與身分證字號都不願提供。

法官審理後認為，賴女自承公園很小，大家都沒有繫繩，當天確實沒有繫好自己的黑狗。從黃女及劉女描述當天狀況，黃女確實懼怕狗，陪同賴女遛狗的友人也證實，黑狗確實有往黃女撲過去，導致她跌倒受傷，確有因果關係。賴女事後否認犯行，未與對方和解，依過失傷害罪判拘役20日，可易科罰金。全案可上訴。