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奈良美智展台南最終站！新作《微熱少女》首度海外曝光擔當主視覺

▲▼奈良美智特展台南站主視覺《微熱少女Slight Fever》。（圖／YOSHITOMO NARA／文化總會提供）

▲奈良美智特展台南站主視覺《微熱少女Slight Fever》。（圖／YOSHITOMO NARA／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

奈良粉Last Call！日本當代藝術家奈良美智今年3月起在台展開《奈良美智特展》巡迴展，最終站將於臺南市美術館登場，展覽更以2021年初完成的新作《微熱少女Slight Fever》擔當主視覺，讓民眾一同見證奈良創作的成長與變化。

為感謝台灣在2020年捐贈口罩給日本，以及當年對311東日本大地震的關懷和協助，奈良美智今年3月起在台展開《奈良美智特展》巡迴，三場全部免費參觀。自台北站、高雄站巡迴結束後，終於來到台南最終站，2021年11月16日～2022年2月13日在臺南市美術館1館展出。

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台南站展品包括首度海外展出的《月光小姐 Miss Moonlight》、特別為台灣創作的《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》等台北站53件展品；另外高雄站首度公開的素描作品、繪於紙板上的《山子姊姊 Yamako Sister/older》與《山子妹妹 Yamako Sister/younger》、奈良親自拍攝的《旅行的山子 Traveling Yamako》系列15件攝影作品，以及《微熱少女Slight Fever》等新作，也將巡展南美館。

談到台南，多次造訪台灣的奈良美智說，「我覺得在數度造訪的台灣城市裡，台南的城市規格和街道風景和自己最合得來。我想那是因為，若台北和高雄讓人覺得像是東京和大阪的話，台南的某些地方讓我感受到像是我自己故鄉的地方城市弘前的親密感。」他也曾透露，當他看到南美館1館的空間照片時，便感覺到「經歷時間洗禮的空間之美」，就確定了「要在那邊讓大家看我的作品」。

▲台南市美術館。（圖／臺南市美術館粉專提供）

▲奈良美智看到南美館1館的空間照片時，感覺到「經歷時間洗禮的空間之美」，就確定了「要在那邊讓大家看我的作品」。（圖／臺南市美術館粉專提供）

壓軸場台南站主視覺則由《微熱少女Slight Fever》擔當，這幅畫在來台展出之前，僅在東京的Yutaka Kikutake Gallery、由奈良自己企劃的展覽《YOUTH》中展出，隨即運來台灣，因此台灣也是《微熱少女》首次海外曝光。

奈良美智認為，《微熱少女》與過去的作品有著明顯的不同，他畫出了比以往的小女孩稍微成熟一點的樣貌，「我自己也還不太清楚為什麼，但覺得畫出來的樣子彷彿是向孩童時代的過去告別，走向青春期和青年時代。不過，這不是什麼傷感的事，我發現我反而變得能夠意識到這是可以用俯瞰的角度來看自我的一種成長。」由這幅畫作為台南站主視覺，也象徵著台南將成為藝術家作品邁向下一個成長里程碑的見證者。

台南《奈良美智特展》展覽由中華文化總會、臺南市美術館、Yoshitomo Nara Foundation ( Japan General Incorporated Foundation ) 共同主辦，文化部、公益財團法人日本台灣交流協會、臺南市政府協力籌劃。展覽相關資訊請詳特展官方粉絲頁與文總、南美館官網。

《奈良美智特展》台南站
時間：2021年11月16日～2022年2月13日
地點：臺南市美術館1館2F展覽室I-J 
地址： 臺南市中西區南門路37號

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