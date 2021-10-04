突破傳統正紅色！國慶禮賓人員服裝曝光　網讚：史上最好看





▲民國110年國慶禮賓人員服裝曝光。（圖／APUJAN提供）

記者林育綾／綜合報導

雙十國慶即將登場，會場禮賓人員服裝也備受期待，今年文化總會邀請知名服裝設計詹朴與其品牌APUJAN，打造跳脫以往傳統正紅色的服裝風格，少見地採用「數位印花」的方式呈現，更與製鞋職人阿瘦皮鞋、日安女鞋合作，網友看了也狂讚「超美的！好棒啊！」、「很美，國慶史上大突破」、「好好看！！」

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▲民國110年國慶禮賓人員服裝曝光。（圖／文化總會提供）

APUJAN曾跨界為雲門舞集設計舞衣，設計師詹朴指出，這次比起過往傳統的正紅色，運用了不同類型的紅色交疊而成，也少見地採用數位印花的方式呈現。款式上希望能讓禮賓人員有更大的活動空間，營造出更自由奔放的形式，也許活潑一些、輕鬆一些，但同樣對正式的節慶帶有尊重；也運用印花上的主題元素，包括枯木與星星等，說著那些時間的流逝 以及時間累積而成帶給我們的種種。

▲製鞋職人阿瘦皮鞋、日安女鞋合作，聯手打造禮賓鞋。（圖／文化總會提供）

而此次鞋技中心則引介阿瘦皮鞋與日安女鞋，聯手打造禮賓鞋，不僅具備典雅精緻的外型，更注重透氣及舒適等機能，好讓禮賓人員展現最佳儀態。

文化總會副秘李厚慶表示，非常感謝各協力團隊的付出，也謝謝台灣設計研究院的協助，每年的國慶典禮除了固定的儀式，也希望透過導入設計理念，向國人傳達能夠代表這一年度的精神；今年台灣歷經奧運代表隊大放異彩、以及防疫警戒期到疫情趨穩的過程，台灣面對挑戰，進而堅強並與國際互助交流，也呼應了今年國慶「民主大聯盟‧世界加好友」的主題。

網友看了今年的服裝也紛紛讚「超美的！！好棒阿！！」、「很優雅的粉紅色」、「好美喔！！！」、「端莊、大方，比起旗袍讓人覺得舒適也自在多了」

▲▼民國110年國慶禮賓人員服裝曝光。（圖／文化總會提供）