台灣文化協會一百周年　「世紀之約」紀念會中山堂登場

▲紀念文協百年主視覺「百年追求」。（圖／中華文化總會提供；以下同）

生活中心／綜合報導

為紀念台灣文化協會成立一百周年，文化部與文化總會將於10月17日文協百年當天，在台北市中山堂舉辦「百年追求‧世紀之約」紀念會，蔡英文總統、文化部李永得部長將在會中發表談話，向一世紀前鼓吹台灣文化啟蒙、展現台灣人「樂為世界人」胸襟的文協先賢們致敬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「百年追求」商標以多元符號集合象徵對話與交流。

1921年10月17日台灣文化協會成立，是台灣史上第一個由知識菁英發起的啟蒙運動團體，參與成員包括林獻堂、蔣渭水、賴和等人；文協引進新思想、新觀念，鼓吹自由平等，開啟了台灣人意識覺醒和文化重建的序幕。

▲紀念文協百年主視覺「百年追求」象徵以自由意志指引台灣前途。

文協成立迄今適逢百年，文化部規劃遍布全台的一連串系列活動、展演，也委託相關單位進行紀錄片拍攝與出版計畫，並與文總共同舉辦10月17日文協百年當天的紀念會；此外，許多民間組織及團體，也共同響應辦理多項紀念活動。

▲文協百年啟蒙100種圖騰。

文總12日指出，文協百年紀念會，以「百年追求‧世紀之約」為主軸，地點將在台北市中山堂、也就是1920年代在地知識分子集散地之一的舊台北公會堂舉行。紀念會將邀請結合街舞與武術、傳統與搖滾、流行與在地等跨時代、跨世代、跨族群的藝文團體，帶來一系列的精采表演。

文總表示，為符合防疫規範，紀念會現場因容納人數有限，參與者為邀請制；不過全程均將採線上直播，民眾可在10月17日下午4點至5點半，透過文化部的臉書粉專、與文總臉書粉專及youtube頻道等直播平台觀賞。