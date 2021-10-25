　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩爆遭政變　美媒翻舊照點出「驚人差異」：不是以前那位

▲▼金正恩10日在雙十黨慶上發表演說。（圖／路透社）

▲金正恩10日在雙十黨慶上發表演說，身形明顯消瘦。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國八卦媒體《Globe》23日報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）已遭政變推翻並處決，因此他根本沒有出席近期活動，而是替身露臉；內文還引述官員說法指出，「金正恩以及9月出席活動的那位人士行動方式不同，根據臉部辨識技術證實，他們不是同一個人。」但是，南韓國家情報院（NIS）24日已駁斥上述消息。

《Globe》指出，金正恩胞妹金與正「在5月6日至6月5日期間秘密發動政變，殺害了金正恩。金主席自從6月以來都沒有公開露臉，9月9日卻又突然現身建政紀念日」。

▲▼金正恩今年1月與9月的相片對比下，可發現眼鏡架戴起來時不再那麼緊繃。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩今年1月與9月的相片對比下，可發現眼鏡腳不再那麼緊繃。（圖／翻攝自朝中社）

此外，《Globe》還提出許多「冒牌金正恩」的證據，例如外表細微差異以及體重大幅減輕。根據照片，他9月29日出席最高人民會議時，臉頰不再圓潤，貼著臉龐的眼鏡腿也沒那麼緊繃；10月10日出席北韓勞動黨建黨76周年紀念演講，體型明顯消瘦。

《韓聯社》等外媒報導，南韓國家情報院24日澄清，外媒報導金正恩遭金與正政變推翻，此消息完全不屬實。另一名政府官員也說，報導內容不是真的。

自從去年以來，外界多次猜測金正恩的身體狀況，南韓國家情報院7月才駁斥「毫無根據」的謠言。他本月稍早出席平壤國防發展展覽會，並且呼籲提升軍事實力，根據官方公布照片，甚至還與官員一起抽菸。


美媒驚爆：金與正發動政變「處決金正恩」　南韓情報機構駁斥

金正恩其實是替身？韓媒揪出8個月「驚人變化」：眼鏡腿不再緊繃
 

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
快訊／10點開搶BNT！排隊「1→8分鐘」網崩潰：卡死了
快訊／「蔡英文不是我們的隊友」　陳柏惟盼基進派人參加補選
《魷魚》辣妹兵野外解放「渾圓雪乳」　網喊：想參賽
罷免門檻下修是「潘朵拉盒子」　她喊：民進黨早該聽柯建銘
鄧佳華又被冷凍！2字惹毛連千毅：他失控了
江俊翰拋震撼彈：是時候該走了！　曬背影道別
快訊／20號颱風「瑪瑙」生成！最新路徑曝光
11／2後會降一級？　陳時中秒給答案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

獨腿父「燦笑抱起」天生無四肢兒　奪國際攝影大賽年度最佳照片

金正恩爆遭政變　美媒翻舊照點出「驚人差異」：不是以前那位

義媒曝中國逼台梵斷交　教廷盼先設北京使館再談

澳洲防長：如中國武力犯台　將與美國同進退

奈及利亞非法煉油廠大火　至少25人身亡

快訊／《六人行》男星過世！　享年59歲

網紅扮《魷魚》士兵嬌喊：來玩深山遊戲　粉絲搶喊參賽！

小飛機撞威斯康辛州民宅　機上2人死亡

佛奇：給5至11歲孩童疫苗　可望11月上半月提供

印度神童又說中！它「滿血復活」　揭下波災難點

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

13:11宜蘭南澳規模6.5地震！　 台北4級狂搖「國家警報大響」

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

曾之喬直播脫衣..往內瞄：沒有很好看　起鬨拿出「柯佳嬿撞臉唐鳳照」XD

獨腿父「燦笑抱起」天生無四肢兒　奪國際攝影大賽年度最佳照片

金正恩爆遭政變　美媒翻舊照點出「驚人差異」：不是以前那位

義媒曝中國逼台梵斷交　教廷盼先設北京使館再談

澳洲防長：如中國武力犯台　將與美國同進退

奈及利亞非法煉油廠大火　至少25人身亡

快訊／《六人行》男星過世！　享年59歲

網紅扮《魷魚》士兵嬌喊：來玩深山遊戲　粉絲搶喊參賽！

小飛機撞威斯康辛州民宅　機上2人死亡

佛奇：給5至11歲孩童疫苗　可望11月上半月提供

印度神童又說中！它「滿血復活」　揭下波災難點

正對士北科效益未發酵　顧立雄豪宅鄰居轉手賠820萬

開箱全台最早耶誕城！新登場Kitty大氣球、歐風小鎮免費拍到明年

快訊／10點開搶BNT！排隊「1→8分鐘」越等越久　網崩潰：卡死了

棄打潮「可能是不想打第2劑」！醫憂：覆蓋率未達7成「國境難開放」

快訊／第12輪莫德納開搶！指揮中心下午2點說明

醫療量能達29萬！第二階段「疫苗需求量僅18萬人」　北市：盼多加人

汐止小黃跨雙黃線超車擊落機車騎士　運將酒測值0.91！

珍珠、芋圓加好加滿！手搖飲限時2天「喊6字」免費加料

機械停車位能見度高「但很多人不敢停」！網哀嚎：超怕刮到輪框

陸暴增本土「35+3」遍及9省　內蒙古額濟納旗0點起居家抗疫

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

國際熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

快訊／《六人行》男星過世　享年59歲

女醫生「倒鉤保險套」痛宰性侵犯

網紅扮《魷魚》士兵　野外解放「渾圓雪乳」

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

顧客要求薯條現炸　麥當勞員工怒丟熱油回鍋5秒：奧客

男受不了與妻同居　崩潰要求入獄

32歲奧運短跑名將遭槍擊身亡

愛妻吞吐太刺激！他嗨到高點昏死

美媒爆料金與正政變殺金正恩　南韓駁斥

佛奇：11月上半有望提供給5至11歲孩童疫苗

斯里蘭卡稱肥料含有害細菌　禁中國卸貨

槍口直指女攝影鑄大錯！亞歷鮑德法律責任曝

美小飛機撞民宅　機上2人死亡

更多熱門

相關新聞

宜蘭規模6.5強震　日本沖繩也有感

宜蘭規模6.5強震　日本沖繩也有感

台灣24日下午接連發生規模6.5強震及5.4餘震，全台有感。但其實不只台灣，就連日本沖繩縣的石垣市、與那國島也有感，測得震度2級。

他接種嬌生疫苗腦部血栓！腦死後器捐救4人

他接種嬌生疫苗腦部血栓！腦死後器捐救4人

美媒爆料金與正政變殺金正恩　南韓駁斥

美媒爆料金與正政變殺金正恩　南韓駁斥

教會淪繁殖場！牧師逼亂倫、姦女童重判25年

教會淪繁殖場！牧師逼亂倫、姦女童重判25年

日本北穗高岳驚見1男屍　竟是政府內閣高官

日本北穗高岳驚見1男屍　竟是政府內閣高官

關鍵字：

日韓要聞金正恩金與正

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

狗乘客車上斷氣　司機曝最痛故事

陳修將妻泣發聲明「正宮被騙最慘」

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面