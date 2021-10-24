台北101被拍到「超搖擺」　業者回阻尼器狀態

記者蔡惠如／綜合報導

今（10／24）台灣下午連續出現規模6.5與規模5.4的地震，兩個地震僅相隔1分鐘，台北也出現近年最大有感的搖晃，還有象山錄影機錄下101大樓「明顯搖擺」，但101則回應，現不公布阻尼器晃動數字，建築物內的風阻尼器未有明顯搖擺，目前營運完全正常。據悉風阻尼器本次搖晃幅度僅達個位數，未超過2019年出現的20公分地震擺幅。

▲台北101風阻尼器。（圖／資料照，以下同）

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氣象局發布最新地震報告，今下午13：11的地震規模6.5，接著在13：12的地震規模也達5.4，有專家分析，此類淺層出海後向東南延伸，可與海盆地震連接的「上群地震」，對台北威脅頗大，故台北民眾特別有感，過去南澳地震、101大樓吊桿落地皆是此類。

另有象山錄影機也錄到信義區大樓明顯搖晃的畫面，全台最高建築台北101表示，日後將不會對外公布風阻尼器搖晃幅度數字，本次其實搖晃的幅度沒有很大，通常是颱風來襲的晃度會大於地震，在地震當下建築物啟動應變機制，包括電梯等都暫停提供服務，約20分鐘後檢查完成即回復正常，未有旅客或消費者受困情況。

2019年4月花蓮發生規模6.1地震，當時台北震度達4級，其風阻尼器曾出現左右各達20公分擺幅，打破歷年地震造成擺盪最大紀錄，而2015年與去年12月也出現達15公分的擺幅，是第二大的擺幅紀錄。

地震測報中心主任陳國昌表示，今民眾感覺搖晃明顯都是地平波造成，但沒有高頻震波，對建築物的結構都比較少，民眾無需太擔心未來的餘震。