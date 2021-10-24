規模6以上地震達四個！超過長期平均值　氣象局：今年中大型地震偏多

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今年中大型地震偏多。（圖／記者黃國霖攝）



記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今日下午13時11分於宜蘭縣政府南方 22.7 公里 ，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5地震，地震深度66.8公里，隨後一分鐘不到，於宜蘭縣大同鄉再發生另一起規模5.4地震，地震深度67.3公里。氣象局表示，根據數據統計，今年中大型地震明顯偏多。

中央氣象局下午召開記者會說明，地震測報中心主任陳國昌表示，氣象局檢索過去30年資料，評估該起地震為該地區30年以來最強震。過去該地區從未發生規模6以上地震，今天卻突然發生規模6.5的地震，實在是「突如其來」。

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陳國昌會後受訪時表示，到目前為止，今年中大型地震相較往年確實偏多。根據長期平均值，一年中規模超過6以上的地震約為2.5個，通常為2至3個，今年已經出現4個規模6以上地震；規模5至6的地震長期平均值則為24至25個左右，今年已達34個。

陳國昌也談到，過去兩年地震確實偏少，測報中心推估也許是今年多釋放了一些過去累積能量，以長期來看也不是壞事。

但陳國昌也再提醒，未來不排除3天內可能出現規模4以上的餘震，民眾還是需要留意，但要發生規模5以上的餘震機率則非常低。