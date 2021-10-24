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地震來臨3步驟保命　6大情境避難原則一次看

▲宜蘭大地震，飯店招牌應聲落地。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭大地震，飯店招牌應聲落地。（圖／記者游芳男翻攝）

文／中央社

地震發生時該怎麼做呢？謹記保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，而不同情境下也有不同的避難原則。

保命3步驟「趴下、掩護、穩住」
地震發生的時候最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，避免受傷。

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★躲在「生命三角」大錯特錯

近年有網路文章指出，當建築物倒塌時，會在家具周邊留下一些空間，形成「生命三角」，建議地震時要躲在桌旁、沙發旁或牆角。但專家指出，大地震一旦造成整個天花板塌陷，死亡率很高，根本難預防，即便躲在「生命三角」一樣難逃一死，躲在桌子下、床底反而可以避免頭部被砸傷。

不同情境下避難原則
★當你在客廳、餐廳、書房

如果附近有桌子，盡可能躲在桌下（除了玻璃桌面的桌子以外，餐桌、書桌都可以），抓穩桌腳，保護自己。

如果附近沒有桌子，應遠離玻璃窗、吊燈、吊扇、易倒塌的櫥櫃或冰箱以及可能移動的鋼琴等物品，保持低姿勢並以雙手保護自己的頭部和頸部。

★當你在床上

留在床上，並利用枕頭或棉被保護頭部，直到地震結束。

★當你在廁所

廁所中支柱比較多，相對是比較耐震的地方，不要恐慌。地震強烈搖晃時，要注意牆上懸掛的鏡子以及櫥櫃或置物架上的物品是否會掉落。

如果正好在泡澡，可以放低頭部，低於浴缸邊緣，並用手保護頭部。因為浴室有水或是肥皂，在移動的時候要注意腳底下別踩到而滑倒。

★當你在廚房

如果是正在瓦斯爐旁使用爐火，立即隨手關閉瓦斯，就地避難，躲在桌子下，直到地震結束。如果不是順手即可關閉瓦斯，請先就地避難，躲在桌子下，保護自身安全，不要貿然衝去關火，以免受傷。

★當你在開車

緩慢停靠在路邊，待在車內等待，不要停在天橋下、大樓旁、電線桿旁，否則恐因建物坍塌壓到車子，也不要跑出去，避免被一旁建築物掉落物砸傷或是被後方車輛撞傷。

★當你在教室、辦公室

利用桌子來保護頭、頸部和身體，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等物品砸傷。注意別往上看，因為日光燈可能會破掉，如果往上看很容易被破片刺傷。

準備好「緊急避難包」

緊急避難包應放置家中及工作場所隨手可拿到的地方，裡面應放置礦泉水、食物、證件影本、急救用品、手電筒、小毛毯、收音機、電池等，應隨時更新，至少每半年一次。

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關鍵字：

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