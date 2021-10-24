東海岸新聚點！水璉舊糧倉活化改造+故事壁畫　打造生活博物館

▲花蓮水璉部落活化舊糧倉，透過藝術家將部落遷移史生動的呈現在壁畫上，成為東海岸旅遊新亮點。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣生態文化休閒創業產業永續發展協會向東管處申請，在水璉部落修繕了舊糧倉，更透過藝術家簡吟如的詮釋，將部落遷移史生動的呈現在壁畫上，23日辦理啟用典禮，讓大家知道水璉多了一個藝術新亮點。

花蓮縣生態文化休閒創業產業永續發展協會是在地的協會，經營「吉籟獵人學校」體驗遊程，協會成員自2017年起就開始參加東管處駐地研究員的計畫，透過課程學習、探討部落永續觀光旅遊環境，並凝聚永續旅行方向共識。

協會今年參與了東部海岸部落永續觀光培力暨示範計畫中示範點的徵選，利用承租國產署的廢棄糧倉，進行空間改造再利用，提出了「水璉生活博物館」的計畫，由部落的工匠來進行改造，這中間包含了屋頂修補、窗戶維修、粉刷等工項。同時，也爭取東管處「東海岸藝術生活平台串連案」計畫協助，邀請藝術家簡吟如與歐舟夫妻駐村，於糧倉內進行「祖先流傳下來的話語」的創作。將來可做為部落遷移史解說、山海知識文化設展、DIY體驗、部落文化交流、導覽解說訓練的據點，並藉以串連水璉部落鼎盛時期的部落生活場域─包括曾是舊省道的老街、沿街的昔日油行、碾米場、藥房、診所、雜貨店等，遊走其中就如同置身一座生活的博物館。

除了有助於推動水璉部落微旅行及部落導覽遊程，讓更多遊客認識水璉這個古老的部落外，更希望藉由部落觀光產業的推動，創造適當商機，讓部落旅外年輕人願意回到部落發展，同時讓部落夥伴在「水璉生活博物館核心據點改造計畫」上共同參與部落未來的經營。

▲水璉部落推動微旅行及部落導覽遊程，讓更多遊客認識水璉這個古老的部落。

糧倉於23日（週六）正式落成，特別舉行啟用儀式，特邀請部落耆老等，一同見證大家共同努力的成果，以及感受水璉部落往日的生活溫暖以及多樣貌的部落傳統智慧！

