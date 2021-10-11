台南山上花園水道博物館　創春節以來最高入園人流帶動區域觀光

▲國慶加上館慶活動加持，台南山上花園水道博物館在國慶3天連假迎來將近1萬人次參訪，讓人潮效益外溢到鄰近社區，連農會超市農特品銷售量都上漲超過兩成，帶動區域觀光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶加上館慶活動加持，台南山上花園水道博物館在國慶3天連假迎來將近1萬人次參訪，加上市長黃偉哲要求，在假期前規畫設置的Bebike發揮功用，成功串連博物館及山上區，讓人潮效益外溢到鄰近社區，連農會超市農特品銷售量都上漲超過兩成，帶動區域觀光。

文化局長葉澤山指出，明年水道啟用一百年，將規劃系列慶祝活動，今年提前為百年暖身，透過與南瀛天文館、南科考古館、左鎮化石園區、樹谷生活科學園區組成台南市區域博物館創新發展協作平台舉辦闖關遊戲，以及豆子劇團成員以環境式互動劇場方式，展現水道歷史，加上灣A麻吉親子彩繪方式，寓教於樂，讓遊客能更深入了解博物館的文史背景。

加上配合疫情放寬的戶外遊憩裝置，包括戲水池及藝術沙坑也都重新開放，成功吸引大批親子遊客到訪，總計三天下來，迎來將近一萬人次到訪，其中十月十日國慶當天，更有4703位遊客到訪，甚至比中秋節還多，創今年春節以來最高人數。

除了園區各項活動吸睛以外，趕在館慶前設置的Bebike電動輔助單車也適時發揮作用，讓遊客可以順遊淨水池，甚至深入山上區，感受農村社區的純樸之美；山上區長余基吉表示，人潮除了帶動老街經濟以外，農會附設超市也因此受惠，估計這三天業績成長超過兩成，公所也將積極開發農特產品可以提供觀光客伴手禮，希望集合人潮，帶動山區觀光產業。