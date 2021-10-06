99歲台南水道慶生結合山區博物館群　共創知性嘉年華

▲台南山上花園水道博物館今年99歲了，經歷了封閉、整修，在兩年前重新開放，將於雙十連假慶祝開館2週年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

啟用於1922年的台南山上花園水道博物館99歲了，經歷了封閉、整修，兩年前重新開放，將於雙十連假慶祝開館2週年，今年主題為「H2O 2」，串聯山區博物館聯盟成員，透過益智遊戲、互動劇場、闖關遊戲以及藝文展演等方式，親近水資源、天文，甚至古生物等知識，文化局邀請親子前來參加這場寓教於樂盛會！

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化局指出，為改善台南地區民生用水品質，在1922年開始啟用的台南水道，於1982年功成身退後，閒置到了2011年，開始進行修復，並於2019年10月10日完工開幕後，與南瀛天文館、南科考古館、左鎮化石園區、樹谷生活科學園區，以及山上花園水道博物館組成台南市區域博物館創新發展協作平台；因為位置接近，加上各具專業特色，透過跨館合作方式，已經成功打開山區可見度。

今年水道博物館在10月9日至11日舉辦為期3天的館慶活動，讓各個博物館由自身專業領域出發，設計各種益智闖關遊戲，除了關卡本身富有挑戰與趣味性之外，只要達到一定的過關數還可以擁有抽獎資格，除了參加獎，館方每日加碼提供了將近100個特殊獎，鼓勵大家踴躍闖關、拼智力也拼手氣。

除了闖關活動外，10月9日下午結合台南國際音樂節，由《雙子二重奏》精挑曲目，演奏古蹟綠林中的美妙樂章；《豆子劇團》也將在10日上午與下午各帶來一場穿越時空的互動式歷史劇場，將水道博物館的前世今生，藉由生動活潑的小短劇與民眾進行互動，拉進博物館與民眾的距離。

活動期間還有灣A麻吉家族超受歡迎的黑熊、梅花鹿人偶隨機在園區出現與大家合照紀念；灣A麻吉家族更為此次活動再加碼，活動首兩日只要到闖關處領取圖畫紙，回家彩繪完畢後上傳到臉書並完成指定標註，還能抽最大獎20吋行李箱等近20項的獎品，讓民眾不只能現場體驗古蹟的迷人之處，還能回家再創古蹟之美。

文化局表示，雙十連假，水道博物館與全國共同慶生，多項精彩節目與豐富活動獎品，加上重新啟用的戲水池與沙坑，歡迎親子一起來陪伴台南水道，開心過生日！