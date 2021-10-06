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最後機會！東海岸部落工作假期最終回　走進布農高山森林基地

▲▼高山森林基地的夥伴不只將手把手教導志工各種布農獵人知識，還會帶領志工探訪平常不對外開放的部落山林秘境。（圖／東管處提供，下同）

▲▼高山森林基地的夥伴不只將手把手教導志工各種布農獵人知識，還會帶領志工探訪平常不對外開放的部落山林秘境。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

2021東海岸部落工作假期最終回，10月22日至25日唯一布農族場次「一起Dandumu高山」最後報名機會釋出。活動中，高山森林基地的夥伴跟志工們分享平常不對外開放的隱藏版「部落山林秘境」，用高聳入雲的白榕、沁涼的溪流瀑布交織的原始美景犒賞參與的志工。四天三夜的活動結合「文化、生態、個人成長」，帶你用嶄新的視角發掘你不知道的東海岸。

▲▼高山森林基地的夥伴不只將手把手教導志工各種布農獵人知識，還會帶領志工探訪平常不對外開放的部落山林秘境。（圖／東管處提供，下同）

東海岸部落工作假期是民眾認識部落最友善、親切的一種體驗方式，參與活動的志工朋友與部落族人協力完成一件事，而部落也以最誠摯的熱情招待志工，讓志工體驗感受最在地的生活方式與部落傳統文化。2021年的最後一場工作假期，東管處將攜手高山森林基地，首次推出以布農族獵人文化為主題的工作假期場次，保證讓參與的志工滿載而歸。

活動內容豐富精彩，不只帶領志工深入認識布農族的獵人文化，學習獵人基本功：生火、射箭、磨刀、觀察動物習性，並且一起打造獵人工寮、親自上山尋「種」，打造飽含先人智慧的「文化植物獵徑」。

▲▼高山森林基地的夥伴不只將手把手教導志工各種布農獵人知識，還會帶領志工探訪平常不對外開放的部落山林秘境。（圖／東管處提供，下同）

本生活在中央山脈一帶山林中的布農族青年馬大山，在過去日本的理蕃政策下被迫翻山越嶺來到山的另一側，但他繼續東行，獨自跨越花東縱谷來到海岸山脈，定居高山部落所在的加路蘭山，看到布農族此生從未見過的海洋，並在此扎根，自此孕育出這裡獨有的「海岸布農」生活。這次的工作假期，高山森林基地的夥伴將帶著志工，延續先人留下的智慧，一起打造獵人實境體驗場，以自然素材佐以傳統工法搭建獵人工寮、整理獵徑，並帶領志工上山尋找祖輩流傳教導下來的「民俗植物」，移植到體驗場周圍，解開古道密碼，讓獵徑不只是獵徑。

▲▼高山森林基地的夥伴不只將手把手教導志工各種布農獵人知識，還會帶領志工探訪平常不對外開放的部落山林秘境。（圖／東管處提供，下同）

四天三夜的活動中，高山森林基地的夥伴不只將手把手教導志工各種布農獵人知識，還會帶領志工探訪平常不對外開放的部落山林秘境。身為一名布農獵人，大部分時間都與山林為伍，除了必須具備各種山中生活技能，還需找到獵物。這次的工作假期，志工們不只可以學習到鑽木取火、射箭，還將由真正的獵人傳授兩大秘技絕學：觀察山中動物習性 ，以及認識山林中的植物。除此之外，參與活動的志工還能獲得一把分享刀，親手打磨刀鋒，並為刀柄與刀鞘編織外衣，開啟布農獵人魂。

「一起Dandumu高山」將在10／22-10／25舉行，目前僅餘10個名額，仍可接受報名，額滿為止，邀請對部落文化有興趣，想以不一樣的方式認識東海岸的民眾報名。欲知更多詳情，請上「東海岸部落工作假期」官網以及密切關注臉書粉絲專頁獲得最即時的詳細資訊！

【東部海岸國家風景區管理處觀光資訊網】
https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/
【東海岸部落工作假期官網】http://www.jacreative.com.tw/eastcwh/2020/pisirian.html
【東海岸部落工作假期臉書粉絲專業】　　
https://www.facebook.com/EastCoastWorkingHoliday

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