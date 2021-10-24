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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免案通過誰出戰顏家？　陳柏惟：黨內很多人表達意願

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳柏惟透露，立委補選台灣基進黨不會缺席。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

立委陳柏惟罷免案23日以同意票7萬7899票通過，其團隊24日上午進行掃街謝票，陳柏惟受訪時大方承認「我們輸了」，並透露在接下來的立委補選，基進黨不會缺席，雖尚未決定由誰參選，但昨日在團隊會議中，有不少人表達意願。外界猜測，其服務處執行長李雨蓁、黨新聞部主任張博洋都是可能人選，對此，李雨蓁也直言「不會畏戰！」

陳柏惟團隊今日一早開啟謝票行程，上午9時起將行經烏日、霧峰區，下午3時開始，依序是沙鹿、龍井、大肚，最後返回沙鹿區。行程開始前陳柏惟一派輕鬆，看似對罷免案失利稍有放下，對於支持者聲援他不斷表示，「謝謝，3Q，我會回來，繼續勇敢！」

掃街行程前，陳柏惟接受媒體採訪，被問及遭罷免後，服務處所接收的案件是否會轉交給其他盟軍？陳回應「我們還沒有要走啦！」接著透露團隊之中說不定會有人出來參選補選，他說，目前並沒有屬意團隊的誰來參選，但昨天在會議中，問大家敢不敢，有看到很多人表示意願，也顯示基進黨並沒有因為這場戰役失去信心跟勇氣，至少不怕已經是很大的進步。

至於台灣基進黨在後續立委補選的人選，外傳可能會推出一路陪伴陳柏惟在台中打拼的執行長李雨蓁或黨新聞部主任張博洋出來參加。對此，張博洋表示，所有幹部討論熱烈，唯一不變的就是每個幹部都願意在艱困的地方勇敢站出來，這次的挫敗是稍微跌倒一下，但台灣的民主哪裡需要台灣基進黨，台灣基進就會在那邊。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲基進黨新聞部主任張博洋。（圖／記者白珈陽翻攝）

李雨蓁則強調，這個選區的補選當中基進黨不會缺席，不管是推派的人員或是跟理念相近的政黨合作　都希望讓鄉親自由的表態。至於被問到自己是否會參選，李雨蓁說，大家都還沒有討論到，但「不會害怕、不會畏戰，也要看是否符合以及跟友軍討論為何。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲基進黨執行長李雨蓁。（圖／記者白珈陽翻攝）

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