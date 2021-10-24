　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲任內積極推動台南藝文　展演能量六都第一

▲台南市長黃偉哲上任以來，即積極推動台南市藝文的展演能量，每萬人之藝文展演活動次數，台南為六都第1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲上任以來，即積極推動台南市藝文的展演能量，每萬人之藝文展演活動次數，台南為六都第1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

天下雜誌「2021年幸福城市大調查」縣市競爭力評比客觀指標分為「經濟力」、「環境力」、「施政力」、「文教力」及「社福力」五大類別，台南市長黃偉哲上任以來，即積極推動台南市藝文的展演能量，因此其中與文化局相關之指標為「文教力」項下之「每萬人之藝文展演活動次數」，台南為六都第1名。

台南市政府文化局表示，因台南市長黃偉哲相當重視藝文活動，在其積極督促下，台南市展演能量豐碩，以2020年台南大型藝文展演為例，月津港燈節吸引92萬人次、龍崎光節有16萬人次、台南藝術節4萬人次、南瀛國際民俗藝術節1萬5千人次等，大型文化節慶活動早已累積口碑與人氣，儘管近來受到疫情影響，但都受市民朋友引頸期待。

市長黃偉哲認為，台南以「文化立都」，豐沛的藝文展演能量早已融入民眾生活裡，也型塑出「我台南我驕傲」的文化認同感。

台南市除了藝文展演外，中小型的展演活動，如吸引2萬6千人次欣賞的「藝術進區」、12萬人次的古蹟行春活動等，文化局每年帶領優質表演團隊下鄉演出，巡迴各鄉鎮、古蹟景點，讓藝文展演不再只出現在文化中心表演廳內的舞台，而是主動到臺南各區里、學校、古蹟，廣受大、小朋友喜愛。

加以台南市展演場館，每年均有常態性的主題展演活動與館慶系列活動，提供市民藝文休閒，如水交社晴空藝術節、蕭壟14倉藝術節、總爺文化園區的和風文化祭、七夕嘉年華、台南文學季、夏至藝術節等，加上台南文化文化中心、新營文化中心、台江文化中心、歸仁文化中心等常態展演活動，讓藝文展演活動有良好的表演舞台與空間，節目場次豐富、內容有趣，讓市民享有幸福的藝文饗宴。

►飯店級枕頭才200元！

ET快訊
混血正妹「17歲扛百萬債」4年還清　拚上國立大學！
孩童小便斗大號！幼兒園師命令「徒手撿屎」　影片瘋傳網全怒了
本土劇女星下身突血崩！　病因成謎「沒得救」
11／2後八大有望鬆綁？　陳時中曝規劃
「林昶佐比陳柏惟更容易被罷免啦」　他點出2原因
第12輪BNT加開接種站「逾5.9萬名額」　剩餘數量曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南將軍吼音樂節首日逾20萬人次搖滾狂歡　黃偉哲和于子育合唱感動全場

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

黃偉哲任內積極推動台南藝文　展演能量六都第一

南投縣代表隊獲全運會第8名大會獎　自由車磨劍10年首度奪牌

改善偏鄉交通、打造青年住宅　林明溱施政總報告6大施政面向

埔里福興農場旅館區工程等11件作品　獲建築園冶獎

刪Q成功　桃園「罷王」發起人：再度完成民主罷免投票

城中城大火悲劇　苗栗客家大院舉辦消災祈福法會…超跑團助捐

打擊犯罪維護治安也要顧健康　金山警分流健檢好貼心

世界宗教博物館獲贈復刻版龍藏經　一窺清代藏傳佛教工藝之美

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

達人分享20個湯匙的隱藏用途 當房門固定器、幫快速剝蛋殼

柯佳嬿《無神》迷人反派嚇《想見你》小黃雨萱　變身「滿臉皺紋、頭髮斑白」算命老婦人

台南將軍吼音樂節首日逾20萬人次搖滾狂歡　黃偉哲和于子育合唱感動全場

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

黃偉哲任內積極推動台南藝文　展演能量六都第一

南投縣代表隊獲全運會第8名大會獎　自由車磨劍10年首度奪牌

改善偏鄉交通、打造青年住宅　林明溱施政總報告6大施政面向

埔里福興農場旅館區工程等11件作品　獲建築園冶獎

刪Q成功　桃園「罷王」發起人：再度完成民主罷免投票

城中城大火悲劇　苗栗客家大院舉辦消災祈福法會…超跑團助捐

打擊犯罪維護治安也要顧健康　金山警分流健檢好貼心

世界宗教博物館獲贈復刻版龍藏經　一窺清代藏傳佛教工藝之美

BV繽紛腋下包、枕頭手袋超生火！春夏「運動工裝風」沒跟上就落伍

上網賣馬祖頂級陳高挨罰1萬　醫師打行政訴訟又吞敗

台南將軍吼音樂節首日逾20萬人次搖滾狂歡　黃偉哲和于子育合唱感動全場

何潤東問「婚後該跟公婆住嗎」？　孫儷「精闢分析」網讚爆

「民進黨那兩招沒用了！」　羅智強：台中人讓我知道台灣還有是非

高雄販毒情侶檔落網！藥腳供特徵「就愛黏作伙+最萌身高差」

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

李雲迪「賣春女影片」38元售賣　觀看她爆乳彈鋼琴…本尊身分曝光

不續任台大校長　陳文茜讚管中閔：台灣還是有懂得捨棄權力的人

大改款Range Rover將於10／26發表　LSUV先驅換上新平台、新動力

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

地方熱門新聞

桃園「罷王」：再度完成民主罷免

城中城大火悲劇　超跑團助捐

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

即／彰化週六晚上「送肉粽」儀式　路線圖曝光

打擊犯罪也要顧健康　金山警分流健檢

3000人傻眼！陳柏惟才現身晚會　吃屎哥衝上台鬧場

太平青鳥展翅開幕　林右昌從太平國小開箱基隆

桃園觀音萬聖南瓜節　精彩揭幕

父子檔勾結外人偷鋼筋建材

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

黃偉哲任推展演能量六都第一

新北漁人碼頭焰火秀　萬聖節推深夜食堂

即／台大驚傳路樹倒塌！1學生遭壓

新店平廣溪封溪護魚顧生態

更多熱門

相關新聞

黃偉哲臉書嘆遺憾：選罷制度待檢討

黃偉哲臉書嘆遺憾：選罷制度待檢討

台中市立委陳柏惟罷免投票案23日通過，引發關注。台南市長黃偉哲發文對罷免案結果表達遺憾，並認為未來選罷制度門檻值得思考。

台南2021自行車串聯計畫開跑

台南2021自行車串聯計畫開跑

謝盈萱、温昇豪「分手後還是朋友」

謝盈萱、温昇豪「分手後還是朋友」

移民署台南市第一服務站搬遷揭牌

移民署台南市第一服務站搬遷揭牌

台南善化慈濟疫苗站23、24登場

台南善化慈濟疫苗站23、24登場

關鍵字：

黃偉哲台南藝文展演能量六都第一

讀者迴響

熱門新聞

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

吳宗憲《玩很大》痛哭！坤達聽到「他的歌」落淚

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

全聯堅持不上市？　林敏雄有2理由

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

房仲迷倒富婆　變臉嫌「年紀比我媽大」告性騷擾

14歲國中生罹這病　醫大驚：怎可能？

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面