黃偉哲任內積極推動台南藝文　展演能量六都第一

▲台南市長黃偉哲上任以來，即積極推動台南市藝文的展演能量，每萬人之藝文展演活動次數，台南為六都第1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



天下雜誌「2021年幸福城市大調查」縣市競爭力評比客觀指標分為「經濟力」、「環境力」、「施政力」、「文教力」及「社福力」五大類別，台南市長黃偉哲上任以來，即積極推動台南市藝文的展演能量，因此其中與文化局相關之指標為「文教力」項下之「每萬人之藝文展演活動次數」，台南為六都第1名。

台南市政府文化局表示，因台南市長黃偉哲相當重視藝文活動，在其積極督促下，台南市展演能量豐碩，以2020年台南大型藝文展演為例，月津港燈節吸引92萬人次、龍崎光節有16萬人次、台南藝術節4萬人次、南瀛國際民俗藝術節1萬5千人次等，大型文化節慶活動早已累積口碑與人氣，儘管近來受到疫情影響，但都受市民朋友引頸期待。

市長黃偉哲認為，台南以「文化立都」，豐沛的藝文展演能量早已融入民眾生活裡，也型塑出「我台南我驕傲」的文化認同感。

台南市除了藝文展演外，中小型的展演活動，如吸引2萬6千人次欣賞的「藝術進區」、12萬人次的古蹟行春活動等，文化局每年帶領優質表演團隊下鄉演出，巡迴各鄉鎮、古蹟景點，讓藝文展演不再只出現在文化中心表演廳內的舞台，而是主動到臺南各區里、學校、古蹟，廣受大、小朋友喜愛。



加以台南市展演場館，每年均有常態性的主題展演活動與館慶系列活動，提供市民藝文休閒，如水交社晴空藝術節、蕭壟14倉藝術節、總爺文化園區的和風文化祭、七夕嘉年華、台南文學季、夏至藝術節等，加上台南文化文化中心、新營文化中心、台江文化中心、歸仁文化中心等常態展演活動，讓藝文展演活動有良好的表演舞台與空間，節目場次豐富、內容有趣，讓市民享有幸福的藝文饗宴。