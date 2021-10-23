台南2021自行車串聯計畫開跑　黃偉哲與車友悠遊官田自行車道

▲台南市政府舉辦「菱波官田自行車道推廣活動」，市長黃偉哲為活動親自鳴笛，並參與「2021官田菱角產業活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府23日於官田體育公園舉辦「菱波官田自行車道推廣活動」，市長黃偉哲為活動親自鳴笛，總計500位車友參與活動，市議員吳通龍、尤榮智也前來共襄盛舉，黃偉哲歡迎大家沿途騎自行車，並體驗官田菱角田風光景色，也鼓勵民眾透過自行車串連計畫，在後疫情時代一同走出戶外、享受運動。





市長黃偉哲表示，為了營造更友善多元的運動空間，台南市自2018年起積極向體育署申請自行車車道興設整建計畫，目前已有5條自行車道完工，分別為官田區－菱波官田自行車道、佳里區－北佳里糖廠自行車道、後壁區與白河區－後壁白河米蘭蓮花自行車道、東山區－台糖鐵道自行車道、柳營區－查畝營自行車道。每條自行車道極富在地特色，且自行車路線完善，非常適合大小朋友前往騎乘自行車體驗，歡迎全國朋友來一趟台南的深度自行車之旅。





市長黃偉哲為菱波官田自行車道推廣活動鳴槍開跑後，隨即前往官田區農會舉辦的「2021官田菱角產業活動」，他也親自下田體驗採菱樂趣。秋天是菱角成熟品嚐的最佳時機，黃偉哲邀請大家在騎完自行車之後，移步到菱田體驗親自採摘的樂趣，順便品嚐秋天最美的田園滋味-官田菱角。





教育局長鄭新輝指出，現在適逢官田菱角的盛產期間，23日的自行車活動特別結合官田菱角節，讓大家除了體驗官田自行車道之美，迎風暢快悠遊之外，還可以在自行車活動之後留下來參加採菱角體驗，是適合親子的全家休閒樂活行程。





體育處表示，2021自行車串聯計畫結合教育部體育署運動i台灣計畫，並推出菱波官田自行車道推廣活動，原本預設的300名名額在報名首日就被秒殺額滿，為回應車友的熱情，又再追加200名報名名額，共計500名車友前來參與，共同體驗菱波官田自行車道之美。





此外，2021自行車串聯計畫鼓勵民眾參與，騎著鐵馬悠閒采風，只要到所指定的5條自行車道與路標合照，將相片上傳「2021自行車串聯計畫臉書粉絲團」，就可抽獎。活動期間至11月30日截止，1條自行車道即享1次抽獎機會，每人最多5次，活動詳情請至 2021自行車串聯計畫臉書粉絲團（https://www.facebook.com/TainanBikePromotion）查詢。