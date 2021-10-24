遭罷免後掃街謝票　陳柏惟：不同意的7萬多票「將成為我的力量」

▲陳柏惟今日上午展開謝票行程。（圖／截取臉書）

記者白珈陽／台中報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案落幕，最終同意罷免票7萬7899票，不同意罷免票7萬3433票，確定遭到罷免。陳柏惟團隊24日進行謝票行程，上午將行經烏日、霧峰區，他說，謝謝投下不同意票的7萬多民眾，「這7萬多票將成為我的力量。」

昨傍晚陳柏維確定遭到罷免，挺Q總部現場支持者落淚、失望，陳柏惟上台致詞後未馬上離去，而是開放上百位民眾上台擁抱合影，持續至晚間8時才結束。

陳柏惟團隊今日一早開啟謝票行程，上午9時起將行經烏日、霧峰區，下午3時開始，依序是沙鹿、龍井、大肚，最後返回沙鹿區。行程開始前陳柏惟一派輕鬆，看似對罷免案失利稍有放下，對於支持者聲援他不斷表示「謝謝，3Q，我會回來，繼續勇敢！」

▲陳柏惟今日仍親切與粉絲合照。（圖／記者白珈陽翻攝）

陳柏惟也說，感謝投下同意票的人，因為你們的投票讓台灣民主更加深化，更謝謝投下不同意票的7萬多民眾，謝謝7萬多人肯定他的努力，對他擔任立委的1年9個月時間也是一種肯定，他說，「這7萬多票將成為我的力量。」

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