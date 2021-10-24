許智傑提修法罷免門檻改35％　「否則冤冤相報何時了」

▲民進黨立委許智傑日前力挺台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票通過，，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委，引起外界質疑是否應修正罷免門檻。對此，民進黨立委許智傑24日坦言，選罷法確實還有需要討論的空間，但他不支持改回以前「雙二一」的鳥籠制度，因此希望提案將罷免門檻改為35%。

台中市第二選舉區（ 沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委罷免案23日落幕，同意票數以7萬7899票跨過門檻，且多過於不同意票，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委，台灣基進黨也失去在立法院唯一的立委席次。

許智傑24日受訪時表示，選罷法確實還有需要討論的空間，但他不支持改回以前「雙二一」（投票率過半、同意票也超過二分之一）的鳥籠制度，一般選舉投票率7成左右，因此希望提案將罷免門檻改為35%，這樣比較務實，希望大家能夠廣泛討論，找出更合適、更務實的罷免制度。

有關國民黨質疑修改制度是因人設事，許智傑則說，按照現在的罷免制度，民進黨要在深綠選區要罷免一個議員，算是簡單的事，像是國民黨台南市議員謝龍介選區就是如此。

不過，許智傑強調，冤冤相報何時了，他不希望台灣的社會這樣搞下去，因此罷免制度必須修改，才能避免報復性罷免，持續在台灣社會發生，讓台灣可以邁向更和諧的社會。