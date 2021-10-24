刪Q後《選罷法》吵翻天！館長「搬罷韓案」吐真言：別雙標輸不起

▲陳柏惟罷免案通過，準備上台向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

前立委陳柏惟確定遭到罷免，以7萬7899萬的同意票通過，成為史上第一例「罷免同意票數低於當選票數者」，網路上《選罷法》修改聲浪也跟著四起。網紅館長陳之漢昨晚（23）開直播，身為陳柏惟當初的支持者，他客觀地發表了個人看法，直言「現在去動這個（選罷法）是不是輸不起啊？」

陳柏惟23日遭罷免成功，曾公開大力支持的館長晚上在直播中聊到此事，他鼓勵陳柏惟謹記這次罷免事件，政治路上有高有低，「選舉就是這樣，這就是民主社會，要尊重結果」，日後更加努力用成績證明給選民看。

▲館長發文安慰陳柏惟。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）



至於網路醞釀的修改《選罷法》聲浪，館長認為結果出來一定會有遺憾的情緒，但這票數也是選民投出來的，應該先把不甘心情緒擺一邊，檢討自己為何會被罷免。館長還提到前高雄市長韓國瑜的例子，當初韓國瑜被罷免時陳柏惟支持這項法律，如今換自己被罷免卻「輸不起」，去爭《選罷法》這行為有失風度，「做人真的不可以雙標，公平一點！」

網友紛紛留言，「這次被罷沒關係，起碼已經贏得很不錯了，辛苦3Q哥了，下次選舉繼續加油」、「阿館的民主素養真的很讚」、「現在這種正面對決才是真的民主，絕對不能修！！這樣人民參與投票才會越來越多」、「就算被罷免成功，我們也要有民主精神，接受這事實，尊重當地民眾決定」、「當初就沒有贏很多，其實對方樁腳在拉回幾個鞏固就是目前的得票狀態了。」