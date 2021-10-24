不續任台大校長　陳文茜讚管中閔：台灣還是有懂得捨棄權力的人

▲台大校長管中閔宣布不續任。（圖／記者許敏溶攝）



實習記者黃品臻／綜合報導

台大校長管中閔昨（23）日在校務會議最後宣布不爭取續任，為學術界投下震撼彈。對此資深媒體人陳文茜也在臉書發文讚賞他是「台灣還是有懂得捨棄權力的人！」

陳文茜在臉書「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文表示「敬佩管中閔」。她寫道，管中閔是一個被政治力卡住不能上任，最後才不過上任一屆，卻可以輕揮衣袖，宣布不連任的好校長，稱讚管中閔為了學校，決定進行世代交替的作法。

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台大校長遴委會在2018年1月5日選出管中閔為新校長，此後發生長達一年的「卡管事件」，讓管中閔延後到隔年1月8日才上任，管中閔任期預計到2023年1月7日，任期還有14個月，卻在昨日無預警宣布不再續任台大校長。

管中閔表示，考慮到第一任任期做滿就已超過66歲，過去兩年任期來，認識很多老師、看到老師的能力與創意，台大應該更早世代交替，讓年輕老師帶領學校走向創校100週年。他也感性表示，「非常有榮幸為這個偉大學校服務，若不是校內各級主管支持，不可能有今天，任期還有還有一年多，還可以做很多事，但會請主秘啟動，新校長遴選工作。」