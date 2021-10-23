卡管事件導致無法連任？管中閔：這個不好說

▲ 是否因卡管事件而不連任？管中閔指：這個不好說。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長管中閔今天無預警宣布不續任台大校長，管中閔坦言最主要理由，就是做滿第一任任期已經超過66歲，而當初沒有卡管事件讓管中閔延後一年多上任，管中閔就沒上述問題，而當媒體詢問若沒有當初卡管事件，是否會續任？管中閔沒有否認，反而回答：「這個不好說」

台大校長遴委會在2018年1月5日選出管中閔為新校長，此後發生長達1年的卡管事件，讓管中閔延後到隔年1月8日才上任，管中閔任期預計到2023年1月7日，任期還有14個月，但卻在今天校務會議上無預警宣布，不在續任台大校長。

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管中閔會後接受媒體訪問時指出，不續任的最主要理由，是做滿第一任任期已經超過66歲，台大需要更年輕的想法來帶領台大往前，「我當然可以繼續做」，讓年輕人在接棒，但我覺得台大更需要更早世代交替，這是最主要的考量，其他屬於個人想法，就不需要特別多說。

對於世代交替，是否希望新校長年輕一點？管中閔指出，不是希望新校長一定更年輕，而是也許更年輕，也許是有更新想法的人來帶領台大；至於對下一任校長期許，管中閔說，交給校務會議遴選代表來決定，不是校長來期許。

因為卡管事件，管中閔延後上任，媒體詢問若沒有此事，是否可能做滿兩任任期，管中閔沒有否認，反而回答：「這個不好說」，不禁讓人有太多的聯想。