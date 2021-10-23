管中閔宣布不續任台大校長　洪孟楷：瀟灑的風範、爺們的傲骨

▲教育部長潘文忠、台大校長管中閔。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台大校長管中閔宣布不續任，震撼教育圈！對此，國民黨立委洪孟楷在臉書大讚他，管校長任期雖然短，但他展現「瀟灑的風範、爺們的傲骨」，絕對是台大校史上精彩的一頁。

洪孟楷今（23）日表示，管中閔宣布不續任，他的任期即將2023年到期，即便到2023年他也才66歲，以現在人標準並不年邁，但不會只想做萬年校長，這是「瀟灑的風範、爺們的傲骨！」令人敬佩。

洪孟楷指出，管中閔上任時被民進黨政府百般阻撓，動用兩任教育部長也無法成功「卡管」，這段時間管校長也是讓台大有聲有色，甚至還跟上國際名校成立台大永續發展委員會，這些點滴，都是漂亮的成績單。

洪孟楷提到，在立法院與管校長的互動不多，印象中一年兩次的委員會，國立大學校長前來，針對預算說明。不過管校長也非常的低調，務實辦學、讓台大招牌持續發光，台大能被國際看見、也代表台灣2350萬人與有榮焉。

對於管中閔宣布不續任，洪孟楷表示敬佩管校長做出勇敢的決擇，也期許繼續為台灣社會盡心力，更呼籲民進黨政府，下一任的校長別再因為政治意識形態不同而有差別待遇，讓學術自由、大學自主，比什麼都重要！

台大校長遴委會在2018年1月5日選出管中閔為新校長，此後發生長達1年的卡管事件，讓管中閔延後到隔年1月8日才上任，管中閔任期預計到2023年1月7日，任期還有14個月，但卻在今天校務會議上無預警宣布，不在續任台大校長。