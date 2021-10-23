「醫生的雨中曲」換6張裸照！網路男蟲誆10歲女童　下場出爐

▲桃園地方法院。（圖／記者沈繼昌攝）

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名邱姓男子透過手機遊戲「第五人格」結識年僅10歲的女童「小晴」(化名)，邱男認為小晴年幼可欺，竟透過臉書通訊軟體聯繫，應允贈送遊戲內SKIN虛寶「祭司金皮引路人」、「醫生的雨中曲」為交換條件，要求小晴傳送私密處裸照共6張。桃園地院審理後，依製造兒童為猥褻行為之電子訊號罪，判邱有期徒刑1年。

判決書指出，邱男109年間透過手遊「第五人格」結識小晴，明知她未滿12歲、還在就讀國小，竟透過臉書通訊軟體聯繫，提出交換條件，應允贈送遊戲內虛寶「祭司金皮引路人」、「醫生的雨中曲」，要求小晴拍攝裸照。

小晴聞言後依約照做，再自家浴室內持手機拍下裸露胸部、生殖器等私密照共6張，並透過臉書通訊軟體傳送予邱男觀覽；事後小晴母親察覺女兒行為有異，經查看手機後始得上情，憤而提出告訴。

邱男到案後對於犯行坦承不諱。桃園地院審酌，小晴拍下私密照時年僅10歲，且照片內容裸露胸部及生殖器等隱私部位，客觀上已達足以刺激、滿足人之性慾，並令一般人感覺不堪，引起羞恥、厭惡感而侵害性的道德感情，自屬兒童及少年性剝削防制條例第36條所規範之製造猥褻行為之電子訊號甚明；邱男行為對女童身心健康、人格發展造成不良影響，因此依製造兒童為猥褻行為之電子訊號罪，判處有期徒刑1年，全案仍可上訴。