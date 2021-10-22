　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高三女U2會男大生慘遭「謎片對待」　做筆錄崩潰撞牆女警相擁泣

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

女高中生與男網友到包廂看電影，豈知羊入虎口遭性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

大學剛畢業的詹姓男子透過交友軟體認識17歲高三生小琳（化名），約到U2電影館包廂看電影，豈知羊入虎口。詹男不顧小琳拒絕，誇讚「你真的很可愛」，對她摸胸、舔耳、咬乳頭，還逼迫對方幫他口交，甚至亮出保險套問「我會輕一點」。一審判詹男強制性交罪4年2月，詹男事後認錯並賠償70萬元和解，台中高分院改判2年，緩刑4年。全案仍可上訴。

判決書指出，就讀高中夜校三年級的小琳，透過交友軟體認識21歲的詹姓男網友，2人2019年10月21日上午相約到台中火車站附近的U2電影館包廂看電影。豈知詹男在電影開始10分鐘就伸出狼爪，直說「你真的很可愛」違反小琳意願，隔衣摸胸，進而脫衣壓制舔吻雙耳及咬乳頭，咬到乳頭破皮滲血。

詹男變本加厲，將小琳衣物脫光，硬將手指伸入她下體抽動數分鐘，接著強拉小琳的手放在自己的陰莖處上下移動，再將陰莖塞進她嘴裡。詹男接著亮出保險套，小琳當場說不要，他還反問「真的不要嗎？我會輕一點」最後因小琳堅決拒絕作罷。小琳藉機要去裝水、上廁所離開包廂，趁機向U2電影院員工求救，拿到包廂內財物後立刻離開。

小琳因受到嚴重驚嚇，傍晚到學校上課，因為左胸疼痛，學弟一問之下他才說遭性侵，學弟提醒她「頭殼壞掉，快跟老師說」。學校通報警方及小琳母親，醫院驗傷後到警局作筆錄，小琳還因為自責情緒失控，在警局廁所撞牆，女警上前關心最後相擁而泣

詹男承認跟小琳擁抱親吻，稱不知她未滿18歲，沒有性侵，看完電影後就一起離開。然而，詹男的說詞與小琳及電影館員工所說不相符，驗傷報告顯示，小琳雙耳採到詹男的DNA，又再證明詹男是在說謊。而詹男知道小琳是高中三年級，應可推知有可能未滿18歲。

法官認為，詹男惡行已造成小琳身心終生難以抹滅的恐懼及傷害，犯後無悔意也未達成和解，依成年人故意對少年犯強制性交罪重判4年2月。

詹男這才驚覺不對不服上訴，開庭立刻坦認犯行，向法官說「我認罪，我真的知道錯了，請給我自新機會」。

法官審酌，詹男犯後態度已有改善，並與小琳及其父母以70萬元和解，當場交付同額之銀行支票履行給付，和解書中也載明原諒被告且不再追究責任，同意法院給予緩刑。最後將原判決撤銷，改判2年，緩刑4年，並應接受2場性別及法治教育。

【更多新聞】

陳柏惟罷免倒數！投票率破5成　空戰VS.陸戰陷拉鋸防「一夕翻盤」

顏寬恒秀良民證呼應陳柏惟　邀他「將來一起送餐給選區弱勢」

陳柏惟苦行已92小時　他深刻檢討盼彌補過錯：繼續服務台灣

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
獨／20歲男大生打BNT送加護病房　心臟衰竭指數破2萬
日料店遭Toyz批評　蕭敬騰首反擊「他是空氣」：沒資格跟我說
法拉利vs.賓士路口對決！　相撞慘狀曝
快訊／基隆女導遊確診　雙北足跡公布範圍廣
2022年運勢最旺「4生肖」！　整年賺不停
金宣虎16年摯友忍不下去了！　PO出婚紗照反擊
台中人注意！台灣大道「這路口」已開出1600張紅單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影城痴漢是電子工程師！外套遮手摸女大腿　「暗黑快感」4度犯案

法拉利闖紅燈vs賓士搶快左轉　同步違規意外「對決」慘狀曝

酒店砸150萬建「防疫系統」求快開業　幹部曝停工5個月心酸

啟德機械起重打開總部大門　爺奶體驗大車死角兼賞巨吊車：過癮

台中人注意！台灣大道、忠明南路口　3原因開出1600張紅單

夜闖詭異海域摸蛤！強風狂吹他失溫受困沙洲　手機成救命光明燈

PTT爆料陳柏惟「聘哥哥當助理」　刑事局：盜4帳號發言

高三女U2會男大生慘遭「謎片對待」　做筆錄崩潰撞牆女警相擁泣

台中第一鬼樓要辦「末日派對」！消防安檢不合格挨轟　業者回應了

撞壞大哥的車被教訓跳槽竹聯幫　新老大揪10多人砸車還撞傷女警

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

影城痴漢是電子工程師！外套遮手摸女大腿　「暗黑快感」4度犯案

法拉利闖紅燈vs賓士搶快左轉　同步違規意外「對決」慘狀曝

酒店砸150萬建「防疫系統」求快開業　幹部曝停工5個月心酸

啟德機械起重打開總部大門　爺奶體驗大車死角兼賞巨吊車：過癮

台中人注意！台灣大道、忠明南路口　3原因開出1600張紅單

夜闖詭異海域摸蛤！強風狂吹他失溫受困沙洲　手機成救命光明燈

PTT爆料陳柏惟「聘哥哥當助理」　刑事局：盜4帳號發言

高三女U2會男大生慘遭「謎片對待」　做筆錄崩潰撞牆女警相擁泣

台中第一鬼樓要辦「末日派對」！消防安檢不合格挨轟　業者回應了

撞壞大哥的車被教訓跳槽竹聯幫　新老大揪10多人砸車還撞傷女警

李雲迪涉嫖…「火辣女神愛徒」IG遭灌爆！　無奈發聲：他人很nice

內湖凶宅打6折8組人搶標　傻眼！出最高價也買不到

大咖男神探班台八引起騷動　偷問劇情讓王彩樺討救兵

富邦悍將30日菜鳥日　徐懷鈺開球全面屍控

《以吾之名》無雷短評！韓韶禧成「復仇女神」男主角其實不是安普賢

【廣編】五倍券助攻　遠百週年慶買氣開紅盤

陳冠宇在中繼穩定　本季剩餘賽事可能都在牛棚

「生」？「不生」？ 信義房屋新廣告大膽討論社會議題

獨／男大生打BNT送加護病房慘況曝　反覆燒7天心臟衰竭指數破2萬

明年起「自動販賣機飲料」也要逐筆開發票！

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

社會熱門新聞

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

女助理戀上工程師　3個月上摩鐵21次

枉死女嬰頭七！網紅「拍到腳印照」

新莊養子14刀逆倫弒母！搶走36萬僅剩8萬

22刀砍死嬤！逆孫：給機會還不給錢

全國首例！破解任天堂Switch　200款遊戲任你玩

幫大哥慶生！軍人竟爬上大嫂床：讓我X…她驚醒崩潰

3寶爸攝影師兼差外送　慘遭公車輾斃

蔡英文宣揚婦幼安全　攝助拐少女梯間嚐禁果

逆子砍死老母…搶30萬去情色按摩

13歲女淪獸父洩慾工具　她淚求法官：爸爸關起來

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

更多熱門

相關新聞

《噤界2》誰取代了爸爸的角色？

《噤界2》誰取代了爸爸的角色？

電影《噤界2》日前在影音串流平台上線，再次引起討論，而這次編劇特地營造了2個對照組和第一集呼應；續集重心仍圍繞著父親阿伯特，儘管他在第一集已經為了救妻小而犧牲，仍舊影響著家人和鄰居的道德選擇，Podcast節目《宇宙人外信》最新一集要來聊聊是哪兩個對照組，以及相關的英文單字。

女兒被性侵　媽斧頭砍死惡男被重判

女兒被性侵　媽斧頭砍死惡男被重判

富二代求婚失敗　性侵後砍頭殺女友

富二代求婚失敗　性侵後砍頭殺女友

約15歲少女車震　19歲男喊「懷孕我養妳」結局曝光

約15歲少女車震　19歲男喊「懷孕我養妳」結局曝光

你是皮在癢嗎？　女網友收陌生簡訊求救

你是皮在癢嗎？　女網友收陌生簡訊求救

關鍵字：

性侵網友電影少女高中

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

對朋友最大方慷慨的3大星座

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

NanaQ正面反擊酸民！

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面