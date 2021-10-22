高三女U2會男大生慘遭「謎片對待」　做筆錄崩潰撞牆女警相擁泣

女高中生與男網友到包廂看電影，豈知羊入虎口遭性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

大學剛畢業的詹姓男子透過交友軟體認識17歲高三生小琳（化名），約到U2電影館包廂看電影，豈知羊入虎口。詹男不顧小琳拒絕，誇讚「你真的很可愛」，對她摸胸、舔耳、咬乳頭，還逼迫對方幫他口交，甚至亮出保險套問「我會輕一點」。一審判詹男強制性交罪4年2月，詹男事後認錯並賠償70萬元和解，台中高分院改判2年，緩刑4年。全案仍可上訴。

判決書指出，就讀高中夜校三年級的小琳，透過交友軟體認識21歲的詹姓男網友，2人2019年10月21日上午相約到台中火車站附近的U2電影館包廂看電影。豈知詹男在電影開始10分鐘就伸出狼爪，直說「你真的很可愛」違反小琳意願，隔衣摸胸，進而脫衣壓制舔吻雙耳及咬乳頭，咬到乳頭破皮滲血。

詹男變本加厲，將小琳衣物脫光，硬將手指伸入她下體抽動數分鐘，接著強拉小琳的手放在自己的陰莖處上下移動，再將陰莖塞進她嘴裡。詹男接著亮出保險套，小琳當場說不要，他還反問「真的不要嗎？我會輕一點」最後因小琳堅決拒絕作罷。小琳藉機要去裝水、上廁所離開包廂，趁機向U2電影院員工求救，拿到包廂內財物後立刻離開。

小琳因受到嚴重驚嚇，傍晚到學校上課，因為左胸疼痛，學弟一問之下他才說遭性侵，學弟提醒她「頭殼壞掉，快跟老師說」。學校通報警方及小琳母親，醫院驗傷後到警局作筆錄，小琳還因為自責情緒失控，在警局廁所撞牆，女警上前關心最後相擁而泣。

詹男承認跟小琳擁抱親吻，稱不知她未滿18歲，沒有性侵，看完電影後就一起離開。然而，詹男的說詞與小琳及電影館員工所說不相符，驗傷報告顯示，小琳雙耳採到詹男的DNA，又再證明詹男是在說謊。而詹男知道小琳是高中三年級，應可推知有可能未滿18歲。

法官認為，詹男惡行已造成小琳身心終生難以抹滅的恐懼及傷害，犯後無悔意也未達成和解，依成年人故意對少年犯強制性交罪重判4年2月。

詹男這才驚覺不對不服上訴，開庭立刻坦認犯行，向法官說「我認罪，我真的知道錯了，請給我自新機會」。

法官審酌，詹男犯後態度已有改善，並與小琳及其父母以70萬元和解，當場交付同額之銀行支票履行給付，和解書中也載明原諒被告且不再追究責任，同意法院給予緩刑。最後將原判決撤銷，改判2年，緩刑4年，並應接受2場性別及法治教育。

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