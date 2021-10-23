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社會 社會焦點 保障人權

老公「顏打」強行連結遭「掐鳥」潰敗　不止被休還有更慘

▲▼情侶,夫妻,吵架,煩人,惱人,苦惱,爭執,感情,情侶。（圖／取自免費圖庫xframe）

夫妻想行房仍應尊重性自主權。示意圖。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者李忠憲／台中報導

男子阿強（化名）一早想跟老婆小芬（化名）恩愛遭拒，竟強押硬上，咬乳試圖指侵，又跨坐用小弟弟甩打臉要逼她口交，因小芬頑強抵抗，手猛捏他小弟弟，憤而甩巴掌後悻悻然離開。小芬除訴請離婚，怒告阿強性侵，台中地院審結，認為阿強不尊重另一半性自主權，依強制性交未遂罪判他1年8月，全案可上訴。

判決書指出，男子阿強與小芬本是夫妻，並生有小孩，雙方感情並不融洽。去年5月18日一早，夫妻倆送小孩去上學後回家，小芬立刻回房間休息。阿強隔1小時後進房想跟小芬恩愛，伸手摸抓她的胸部，並脫下她的衣物。小芬因為被抓到痛醒，當下告知阿強她不想要，想繼續睡覺。

阿強沒有作罷，反而用身體強壓在小芬身上，先用手摸她下體，嘴巴咬住左側乳頭，準備將手指插入，但小芬夾緊雙腿因此沒得逞。阿強接著跨坐在小芬身上，用雙腿壓住她雙手，再用小弟弟甩打她臉部，打算硬塞到小芬嘴巴逼他口交，因小芬緊閉嘴巴未得逞。過程中，小芬不斷扭動身體反抗掙扎，最後用手猛力抓捏阿強左大腿內側及小弟弟，他痛到用左手甩小芬巴掌後，憤而離開。

小芬因此左臉挫傷，左乳頭遭咬傷，雙膝及雙側大腿挫傷，之後也立刻報警對阿強提告，並訴請離婚成功。

法官審理後認為，阿強坦認犯行，情節與小芬描述相符，指侵下體與口交都屬性交行為，但因為小芬抵抗未得逞，阿強觸犯強制性交未遂罪明確。審酌阿強行為時雖是夫妻，卻嚴重侵犯被害人性自主權，已造成難以抹滅身心創傷，未獲被害人原諒。被害人接受多次心理諮商後，臨床診斷為複雜性創傷後壓力症候群，因遭受多年親密伴侶嚴重暴力傷害，讓她認知失調。最後依強制性交未遂罪，判阿強1年8月。全案可上訴。

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