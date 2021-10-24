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高校「圖書館頂樓嘿咻」照瘋傳　校方火速PO圖文：場景不同

▲▼廣西財經學院辟謠：並無學生在圖書館頂樓發生不雅行為。（圖／翻攝自廣西財經學院微博）

▲廣西財經學院辟謠。（圖／翻攝自廣西財經學院微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一則「高校學生在圖書館頂樓發生不雅行為」的圖文在網路熱傳，據悉，一名微信暱稱為「在聽」的網友稱，某學校學生發生不雅行為的場所為「財經學院的」，直接引導廣大網友猜測指向為廣西財經學院。對此，廣西財經學院也火速闢謠稱，該校頂樓場景與圖文信息完全不同。

10月22日，廣西財經學院發布《關於網絡流傳疑似學校學生不雅行為微信信息的闢謠聲明》，網友發文稱該校學生發生不雅行為，經核實，該校頂樓場景與圖文信息完全不同。

通報顯示，疑似學校學生不雅行為的微信圖文信息在網路流傳， 一名微信暱稱為「在聽」的網友聲稱某學校學生發生不雅行為的場所為「財經學院的」並配圖展示，圖片下方牆體外牆顏色為銀色，圖文混淆了視聽，直接引導廣大網民猜測指向為廣西財經學院。學校對此則輿情高度重視，第一時間組織相關部門開展實地調查。

▲▼廣西財經學院辟謠：並無學生在圖書館頂樓發生不雅行為。（圖／翻攝自廣西財經學院微博）

經調查核實，學校三個校區只有一棟樓體外立面為銀色牆體的建築物-相思湖校區圖書館。相思湖校區圖書館頂樓9層的戶外露天平台實地場景與微信圖文信息中展示的頂樓場景完全不同。

為此，學校呼籲，廣大師生及網友不造謠、不傳謠、不信謠，勿二次傳播不實圖文信息。蓄意抹黑、造謠生事、引導轉發涉及學校不實信息的相關人員，必將受到廣大師生的強烈譴責。同時，學校將保留進一步追究相關人員法律責任的權利。

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