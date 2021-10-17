婚宴大螢幕滾動播「A片」…賓客全傻眼　新郎大暴走結局超療癒

▲婚禮對每對新人來說意義重大。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

婚禮對每對新人來說意義重大，但浙江舟山一對新人萬萬想不到的是，自己的婚禮卻因婚慶公司失誤，在播放婚紗照的大螢幕上滾動播放A片，造成新人和家人此後受到外界的非議。雙方對此未能協商解決，訴到法院，舟山中院近日二審審結了本案。

據《浙江在線》報導，去年，小李（化名）與未婚妻計劃結婚，為記錄這一人生重要時刻，他倆與某婚慶公司簽訂了合約，總費用共計3萬元（人民幣，下同）。合約簽訂時，小李支付了訂金5400元，後續也按約付清了全部費用。

去年10月儀式舉辦當天，在婚慶公司播放新人婚紗照的大螢幕上，竟跳出了不雅影片，持續時間長達半分鐘，賓客一片嘩然，在小李親友出面制止後，婚慶公司負責人才關閉了色情影片。但隨後不久，色情影片再次跳出佔據大螢幕，後被再次制止。

這段令人不堪的意外，不僅讓小李及其家人在婚宴感到極度不適，且因參加婚宴的同事親友事後對此有所議論，小李及其家人遭受了嚴重的心理衝擊。一氣之下，小李將婚慶公司告上法庭，要求其承擔雙倍退還訂金並賠償精神損失5萬元的違約責任。

一審法院認為，小李與婚慶公司簽訂的合約合法有效，雙方均應依約履行。當事人約定給付訂金作為合約履行的擔保，收受訂金的一方履行合約不符合約定時應雙倍返還訂金。

婚慶公司在播放婚紗照的電腦中出現不雅影片並投放於大螢幕，存在疏忽大意的過失，未能給新人帶來婚慶服務的正面良性效果，故應按約雙倍返還訂金。同時，婚慶公司的違約行為造成對方可期待利益喪失，給新人及其家人帶來精神損害，可在違約之訴中主張精神損害賠償。鑑於婚慶公司無主觀惡意，且已適用訂金罰則，故酌定婚慶公司再行支付精神損害賠償款4000元。

一審宣判後，婚慶公司不服提出上訴，近日，二審法院作出維持原判的終審判決。