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白肌妹露臉不雅片瘋傳！「友人傳給我」才知道　本尊哽咽曝真相

▲▼大連情侶分手後曝出不雅影片疑雲。（圖／翻攝自半島晨報）

▲女孩的影片流傳於網路。（圖／翻攝自半島晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

大連正妹舒揚今年20多歲，去年11月，從朋友處得知，自己大尺度影片在網路廣泛流傳，這讓她懊悔、憤怒和絕望。舒揚把矛頭指向了前男友鄒鵬，她控訴，「遭到男方威脅才拍下影片的，並被擴散到網上。」對於前女友的說法，鄒鵬予以否認。

據《半島晨報》報導，舒揚是大連本地女孩，今年20多歲。去年11 月，一名朋友通過微信，給她傳來了幾張微信截圖，並問她，「影片裡的人是你嗎？」舒揚看完截圖，臉上沒有了血色，因為影片裡衣不遮體的女孩正是自己！

舒揚的不雅影片，被人打包傳到微信群裡供人「欣賞」。這些大尺度的影片，不僅全臉曝光，更露出了她身體的所有私密部位。更讓她難以接受的是，還有人使用這些影片，以賣淫女的身分招攬「生意」，還配上了不堪入目的文字。

▲▼大連情侶分手後曝出不雅影片疑雲。（圖／翻攝自半島晨報）

▲影片中，舒揚身體私密位置全部露出。（圖／翻攝自半島晨報）

從去年春天開始，舒揚就經常收到一些奇怪的訊息。幾次有人加她微信，「出來玩嗎？」、「多少錢？」舒揚感覺莫名其妙，以為是遭遇了網路騷擾，便沒有理會，直到去年11 月朋友發來截圖，她才得知自己的不雅影片已在網路流傳。

從去年到現在，已經有數名微信好友發來訊息詢問，想確認不雅影片中的女孩是不是她本人。每次聽到這樣的消息，舒揚就跟被剜心了一樣，痛苦不堪。短短幾個月，舒揚的身體瘦了十幾斤，精神瀕臨崩潰，一度萌生了輕生的想法。

從影片的角度看，是舒揚自己拍攝的，但是，她表示，這些影片是在自己不情願的情況下拍攝的，當時她受到了前男友鄒鵬的引誘和威脅。

舒揚說，她和鄒鵬於2017年夏天相識，於當年10月確定了戀愛關係，而後同居在一起。起初，兩個人度過了一段甜蜜的時光，但陸續出現的問題，導致關係出現了裂痕。

舒揚說，她原本是以結婚為目的交往的，但生活在一起後，兩人性格不合，經常為瑣事吵架；並且，鄒鵬的不良嗜好也讓她不滿。此外，還有一些問題，導致她心生芥蒂，2019年4月，兩人徹底鬧掰。

▲▼大連情侶分手後曝出不雅影片疑雲。（圖／翻攝自半島晨報）

▲影片還被用來招攬賣淫生意。（圖／翻攝自半島晨報）

按照舒揚的說法，由於家庭的特殊原因，她自幼孤苦無依，把養的兩隻貓視為親人。分手時，鄒鵬把2隻貓給拿走了，這讓她失去了精神寄託，「鄒鵬提出，想拿回貓得用一些私密的影片來換，否則就把貓給殺了。」舒揚說，她迫於無奈，只能按照對方要求拍攝了多段大尺度影片，通過微信發給了他。

此外，兩人曾發生過經濟糾紛。舒揚說，當時她為了保護自己的財產權益，才在引誘和威脅下，違心地拍攝了影片。當時所做的一切，在今天讓她懊悔不已。

「當時，我只把這些影片傳給過鄒鵬。所以，影片能在網上傳播，與他有著莫大的關聯。影片是怎樣被傳上網的？傳播面有多大？是否被用於販賣牟利？」舒揚說，每次想到這裡，她都會不寒而栗。為了解開事件的疑雲，並把「傳播鏈」上的人員繩之以法，舒揚選擇報警。

▲▼大連情侶分手後曝出不雅影片疑雲。（圖／翻攝自半島晨報）

▲女孩出面控訴是前男友所為。（圖／翻攝自半島晨報）

就前女友的說法，鄒鵬也回應，由於時間太長，他已經記不清楚，舒揚是否給他傳過私密影片了，分手後，兩人確實存在經濟糾紛，「她的言論並不屬實，我沒有以威脅的方式獲取她的私密影片，而且影片也不是我擴散出去的，因為她也有可能把影片傳給別人。」

對於以「殺貓」來威脅女方拍攝不雅影片的說法，鄒鵬以不可思議的語氣反問，「她和貓，哪個更有價值？你覺得可能嗎？」言下之意，一個女性不可能以私密影片來換貓，他試圖以此種邏輯證明事情沒有發生過。

鄒鵬表示，因為事情涉及到兩個人的隱私，他無法回應太多，「警方已經介入調查此事，事情接下來如何發展，還要看調查結果。」他說，希望舒揚能拿出證據，證明影片是經過他在網路上傳播的。目前，警方已介入調查。

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