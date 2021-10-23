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刪Q成功　桃園「罷王」發起人：再度完成民主罷免投票

▲刪Q成功，桃園「罷王」發起人看法

▲桃園「罷王」發起人唐平榮認為，罷免不是只能投同意票。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

台中市第二選區立委陳柏惟23日確定被罷免，桃園「罷免王浩宇」發起人唐平榮受訪表示，這次的投票率非常踴躍，超過5成，以投票結果來看，同意罷免和不同意罷免的票數非常接近；倘以近兩次罷免投票的結果來看，直接打臉某陣營聲稱，現在的罷免制度太輕鬆，因為罷免不是只能投同意票！

唐平榮也恭喜台中市第二選區的選民，順利完成了一場民主的罷免投票，同時指出，陳柏惟立委被成功罷免，最大的影響是讓台灣的政治人物要更謹言慎行。王浩宇被罷免後，敲響了少數利用社群媒體、造謠抹黑的政治人物的警鐘，不要為了自己的網路聲量，來製造社會的對立，就算臉書的貼文能夠有上萬個讚又如何？最終還是會被輿論反噬！

台中市第二選區、台灣基進立委陳柏惟罷免案，是在今天下午4時投票截止，投票結果顯示總投率破5成，同意罷免7萬7899票，不同意罷免7萬3433票。同意票數跨過7萬3744人門檻。

而六都首起、桃園市中壢區市議員王浩宇罷免案，是在今年1月16日舉行投開票，選舉人數逾32萬人的中壢選民，罷免門檻票數為81,940票，中壢區選民以84,582票數，成功罷免民進黨籍市議員王浩宇，創下歷史；罷王落幕後，「罷王粉專」並升級為公民監督不適任民代平台。該兩起罷免案，則分別於今年年頭和年尾舉行，深受各界關注。

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