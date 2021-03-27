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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基進黨挺陳柏惟揭「滅台三部曲」　孫大千嗆：耍白痴的話術

▲▼立委陳柏惟施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案第一階連署門檻達標，第二階段連署書需蒐集2.9萬份，黨內已開始動作反制罷免行動，也喊出口號「守下陳柏惟就是守下台灣」。對此，前立委孫大千批評，只會用這種耍白痴的話術，基進黨是真的這麼看不起台灣人民的智商嗎？

台灣基進黨主席陳奕齊26日表示，如果疏忽國民黨介入8月底的公投案、陳柏惟罷免案造成的政治危機，將導致台灣走向「滅台三部曲」，並且宣告台灣基進將成立「挺Q護台小組」。

孫大千27日在臉書表示，發起珍愛藻礁公投的環團人士，長久以來也一直堅持反核主張。力挺公投連署的時代力量、民眾黨、和獨派團體，恐怕也是堅決反核到底。基進黨硬是要把捍衛藻礁和重啟核四連結在一起，到底是腦子壞掉了？還是心黑掉了呢？

孫大千指出，台灣過去沒有進口萊豬，照樣創造出傲人的經濟成果，台商縱橫全世界，更是台灣人民的驕傲。為什麼台灣人不吃萊豬，就會「封鎖台灣走向國際，疏離台灣盟邦」呢？基進黨的黨公職人員敢不敢在未來一年每天直播吃半斤萊豬？如果基進黨都不敢吃萊豬，為什麼要台灣人吞萊豬呢？

孫大千提到，基進黨在罷免韓國瑜的時候，便高喊著罷免權是公民至高無上的權力，現在面臨到自己的兩光立委要被罷免時，居然還有臉出來說這是「以民主毀民主」。

孫大千強調，陳柏惟之所以會面臨罷免，是因為他不學無術，不知所云，在立法院插科打諢，耍寶丟臉，這樣的貨色憑什麼被稱作抗中第一品牌？這樣的貨色憑什麼來代表台灣？基進黨是欺負台灣都沒有人了嗎？

孫大千更諷刺，基進黨瞎掰出一套可笑的滅台三部曲的戲碼，只不過是為了替老大哥民進黨做三流打手，順便夾帶保住自己的兩光立委。這樣的水準，千萬不要對外說你們代表台灣！

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