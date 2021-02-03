罷免陳柏惟「很困難」？　呱吉分析「不make sense」傻瓜才做

▲邱威傑、陳柏惟。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

前桃園市議員王浩宇遭罷免後，高雄市無黨籍議員黃捷的罷免案也將於本周六舉行；此外，先前有台中里長出面表態罷免台灣基進黨立委陳柏惟，連署已於2月1日啟動。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑分析，這個罷免門檻很難，如果當地里長推動罷免案「傻瓜才會做，這件事很不make sense（不合理）」。

台中市大里區立仁里長鄭伯其日前在台北市議員羅智強及台中市議員羅廷瑋陪同下，到大甲鎮瀾宮參拜，表示要發起罷免台中第2選區立委陳柏惟，但卻遭起底該里長不是陳柏惟選區的選民，根本沒有提案罷免資格，而里長則表示自己只是出面號召。

對此，邱威傑日前在Podcast節目中表示，一個選區只會有一個立委，很多事情若里長不夠力會找議員或立委處理，所以一路往上找，最後會找到陳柏惟，「如果今天你是里長，要跟陳柏惟作對嗎？」接下來陳柏惟任期還有3年，若帶頭發動罷免還沒成功，「那陳柏惟之後都不會鳥我？」

邱威傑說，要扳倒一個地方議員沒差還有其他議員可幫忙，但是「要扳倒一個立委、陳柏惟可能嗎？根本很困難」，因為議員當選只要得票率大概5％、6％，所以當地選民有可能8.90％沒投票給他，而這些人就可能是潛在同意罷免的族群。

而對於立委罷免案，邱威傑分析，一個立委贏得當地選舉至少贏得40％以上的選票，當地有一半以上的人是支持你的，所以要通過罷免門檻很困難，再怎麼樣當地都有一半以上的人挺你，所以「當地里長推罷免案，傻瓜才會做，這件事很不make sense」。