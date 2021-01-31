「刪Q總部」2/1成立：啟動罷免陳柏惟！罷免同意票要超過7萬2千票

▲罷免基進黨立委陳柏惟的粉專今宣布，總部將於明天成立。（圖／翻攝罷免陳柏惟粉專）

記者陳羿妏／綜合報導

日前桃園市議員王浩宇遭到罷免後，罷免議題不間斷，除了2月6日無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將舉行投開票，台中市基進黨立委「3Q哥」陳柏惟也將面臨同樣挑戰。臉書粉專「罷免陳柏惟」今（31日）宣布，明（2月1日）為本屆立委就職滿1年的時間，同時也是依法可發動罷免的時間點，他們將於明日上午於沙鹿成立「刪Q總部」啟動罷免連署。

臉書粉專「罷免陳柏惟」按讚數成立至今已突破3.3萬個讚，今PO文指出，明（2月1日）上午10時他們將於沙鹿成立總部，並召開記者會，正式啟動「刪Q行動」，他們很有信心能在最短的時間內蒐集足夠連署書送交中選會，確保審核通過，緊接著邁向第二階段。

另外，根據粉專上先前貼文指出，罷免理由包括，陳柏惟當時曾稱「當選後會讓中火在農曆春節關一天，但一年過去不見兌現，反倒護航」，另外陳柏惟「同意萊豬進入餐桌，危害下一代」。

根據規定，依照台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，罷免案第一階段連署需達1%、近3000人，第2階段則需達10%，近3萬人，成案後舉行投開票，若要順利罷免陳柏惟，同意者要超過25%，約7萬2千多票，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案方可過關。

對此，陳柏惟今出席霧峰區舉辦的「台灣議會設置請願運動百年展」開幕典禮時，回應罷免議題，僅以「花若盛開、蝴蝶自來」開頭，表示感謝這些花蝴蝶們把他當作盛開的花朵，在他身邊圍繞來、圍繞去，內心不會緊張。