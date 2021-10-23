罷免陳柏惟票數的膠著　林俊憲：或許就是惡意罷免歪風的終點

▲立委陳柏惟罷免案通過。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案今投開票，稍早同意票數已經突破門檻73744票。民進黨立委林俊憲23日表示，3Q一役或許就是惡意罷免歪風的終點，「以國民黨投入的程度來看，如此膠著的票數代表罷免不再是特定一方可以操弄政治鬥爭的手段」。

林俊憲透過臉書表示，3Q這一役，或許就是惡意罷免歪風的終點。罷免案的最終結果出爐，同意票以不到5000票的差距多於不同意票，這個結果可能不如許多朋友的願，但這就是民主的實踐，在位者都要虛心接受選民共同意志的抉擇。

林俊憲強調，罷免案雖然落幕了，但後續的影響才正要開始，接著我們就來分析這個結果對中二選區、對全國政壇是什麼樣的意義？去年大選時，3Q以不到3%的差距驚險勝出，同樣的比例放到今天，可以說板塊幾乎沒有變動，這對傾全黨之力、以全國大選等級投入的國民黨來說，恐怕是個警訊。

林俊憲表示，「去年罷韓時我就曾說過」，罷免是厭惡的動員，不像一般大選，整場投票的主動性始終掌握在發起方，被罷免方先天就處於不利的地位，回頭看今天的投票，顏家經營多年的基層組織、國民黨的空軍攻勢，傾盡全力的結果卻是如此微小的差距，國民黨若要繼續發動其他惡意罷免，還會有這樣的能量嗎？不太可能，3Q這一役最大的意義或許也正在於此。

林俊憲認為，以國民黨投入的程度來看，如此膠著的票數代表罷免不再是特定一方可以操弄政治鬥爭的手段，罷免原因是否有理？選民都看在眼裡，這其實也是我們期盼的「罷免正常化」，有正有反，「你可以動員組織來攻擊政敵，我們也可以自發捍衛自己選出的代表」，制度應協助實踐民主，而不是被利用來為個人謀利，7萬多的反對票正式宣告惡意罷免歪風將終結於此。

林俊憲強調，最後，無論3Q今晚過後決定未來的路將要怎麼走，我都會獻上最深的祝福和敬意，祝福是給他個人的，未來一定還有許多機會為台灣奉獻；敬意則是感謝他為台灣民主發展的路程打完這一仗，讓民主的實踐更為健全，無論結果勝敗，這是台灣人民共同的勝利。

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