中壢檢舉魔人舉發逾3千件違停　警忙翻到場「根本沒違規」

▲桃園市中壢警分局指出，董姓男子對中壢區街頭違停亂象頻頻檢舉，統計從今年1月至今以匿名方式檢舉，讓員警疲於奔命，且多為臆測或不實檢舉。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區董姓男子疑因不滿車輛違停，頻頻以假名或匿名方式，打110或透過簡訊，向警方提出檢舉，但不少案件經派員前去現場卻發根本沒違規，形同浪費警力、干擾執勤，中壢警分局統計，從年初至今董男已檢舉逾3000次，興國派出所已依法送達書面勸導單並貼於其門口，若勸導無效，將以社會秩序維護法85條謊報妨害公務規定裁罰，最高可罰1萬2千元。

中壢警方表示，PTT批露，董姓男子檢舉都以假名或匿名報案，舉報交通違規案件，從今年1月至今已舉報3060件，且常同一時間舉報不同地點有違規案，員警疲於奔命，且不少員警到場更發現「根本沒有違規」，嚴重造成社會資源浪費，且檢舉人以匿名或簡訊報案，員警回撥電話也不接。

▲桃園市中壢警分局對於市區違停都會主動查察與勸導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

據指出，董姓男子的檢舉案，一天內常達數十件，從早上8時起一路檢舉到晚上10時止，遭檢舉違規地點「一下在東邊、一下在西邊」，甚至同一時間檢舉「相距數公里的違停案」，且多屬不實或臆測性檢舉，導致員警疲於奔命，連派出所警力派遣也受到影響。

董姓男子在臉書上也PO文回應，「我9月25日上午11點就簡訊報案3件，警察就查報案人個資，來我家貼通知單，我還以為是詐騙集團，一看…原來是鼎鼎有名的興國派出所，多少負面新聞Google一堆」，這段PO文也引起不少網友附和，認為警方確實不該要求吹哨者閉嘴。

中壢警方強調，檢舉達人頻頻檢舉不但引發民怨，更影響正常勤務與警力派遣，希望立法院及早立案通過，針對檢舉個案，檢舉者需與員警相同，地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上、或行駛經過一個路口以上始得檢舉，希望檢舉者能理性且依照現場違規事實進行檢舉，讓警力能服務更多民眾。



此外，警方依照社會秩序維護法處罰程序第41條規定，警察機關為調查違反本法行為之事實，應以書面通知，給予董男申辯機會；如勸導無效將傳訊通知，並以社會秩序維護法85條規定裁罰。

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