皮卡路邊停車「一個Move」推撞6汽機車　全場驚呆

▲桃園市邱姓男子22日中午駕駛皮卡車行經八德區建國路時，欲路邊停車疑似誤踩油門衝撞前方6輛汽機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌／桃園報導
桃園市邱姓男子22日中午駕駛皮卡車行經八德區建國路時，原本要路邊停車不知何故突然往前猛衝，追撞前方6輛汽機車，轟隆巨響嚇壞路旁行人車輛，前方女駕駛也受傷，八德警方到場為雙方進行酒測，酒測值皆為零。警方已連繫車輛毀損當事人與邱姓男子進行後續賠償與肇事責任釐清。
▲邱男22日中午駕駛皮卡車行經八德區建國路，疑誤踩油門衝撞前方汽機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）
八德警分局指出，22日中午12時39分，邱姓男子駕駛皮卡車行經建國路1134號前欲路邊停車，等候數秒鐘後突然急速往前衝，造成前方4輛汽車、2輛機車被追撞毀損，其中1名女駕駛左手擦傷，所幸僅受驚嚇並無大礙。
▲桃園市邱姓男子22日中午駕駛皮卡車行經八德區建國路，疑誤踩油門衝撞前方汽機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）
八德警分局交通分隊員警到場後，為邱男與女駕駛進行酒測，雙方酒測均為零，但現場一片混亂；邱男聲稱，自己原本要路邊停車卻誤踩油門肇事，願意賠償汽機車受損，警方則協助通知受害汽機車車主，與邱姓男子商討後續賠償事宜與肇事責任歸屬。
【更多新聞】
►影城痴漢是電子工程師！外套遮手摸女大腿 「暗黑快感」4度犯案
讀者迴響