皮卡路邊停車「一個Move」推撞6汽機車　全場驚呆

不說你可能不知道，馬自達曾與Isuzu合作，針對澳洲等限定市場推出了一款「美型皮卡」BT-50；日前為搶打入門市場，馬自達則是另行推出了一款改採1.9升渦輪柴油引擎的新車型XS，希望能夠讓馬自達BT-50擁有得以與福斯商旅Amarok、福特Ranger相互匹敵的市佔率表現。