國道三寶內線鬼切害命！撞翻直行車釀1死2傷　他自首認錯下場曝

▲桃園市謝姓男子去年1月間開車經由中山高北上中壢路段，從內側車道欲變換車道不慎與直行轎車發生碰撞，其中直行轎車乘客江姓婦人傷重不治。（示意圖／達志士意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

謝姓男子去年1月間開車從中山高欲返回平鎮區住處，行經國一北上65公里處，從內側車道欲變換車道時，與直行由戴姓男子駕駛轎車發生碰撞，戴男失控右偏撞上護欄再撞擊內側護欄翻滾橫躺在內側車道，其中後座戴男母親送醫不治，戴男與蔣姓妻子也受傷，桃檢偵結依過失致死罪嫌提起公訴，因謝符合自首要件，並建請法官減輕其刑。

檢警調查，72歲的謝姓男子去年1月間開車由國一楊梅交流道北上，欲返回平鎮住處，行經北上65.1公里處時突然由內側車道變換車道，位於中間車道戴姓男子來不急閃避發生碰撞，導致失控右偏撞上外側護欄再左偏撞擊謝男轎車與內側護欄後翻覆，戴男車上3人都受傷，其中後座的戴江姓婦人嚴重受創，經送往聯新醫院急救仍因胸部鈍力損失傷重不治，戴男與前座蔣姓妻子也受傷；謝男肇事後留在現場，並向到場處理的國一警察大隊員警坦承是肇事駕駛。

桃檢複訊時，謝男坦承犯行，但辯稱自己開車一直很小心，被撞的轎車突然冒出，可能是死角未注意才撞上；戴姓男子則證稱，當時走在中線，謝男轎車突然變換車道碰撞其車，他已來不及閃躲翻覆，導致坐在後方的媽媽死亡之事實；蔣姓女子與證人都證稱，謝男從內側變換車道不慎發生碰撞，導致車輛翻覆等事實。

檢方根據醫院開立診斷證明、新竹地檢署相驗報告與國道警方提供現場事故圖、刑案採證照片佐證，桃園市政府車輛行車事故鑑定會鑑定報告，謝男變換車道未禮讓直行轎車先行，並注意安全距離是肇事主因，檢方偵結依過失致死罪嫌將謝男提起公訴，另謝男對於未發覺之罪自首而接受裁判之要件，檢方向院方爰請審酌減輕其刑。

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