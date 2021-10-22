快訊／陳柏惟「民主轉骨湯晚會」支持者包車挺　3千座位已滿7成5

▲至晚間6時50分左右，3千座位已滿7成5。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

刪Q倒數最後一天，立委陳柏惟22日晚間6時烏日日出停車場舉辦「台灣民主轉骨湯音樂晚會」，活動將有吳志寧、張睿銓、米莎、滅火器等藝人團體參與演出，現場擺放3千張椅子，包括站位可容納1萬人，不過至晚間6時50分左右，3千座位已滿7成5。

針對今晚演唱會，國民黨指稱陳柏惟團隊恐領有文化部補助，質疑民進黨以國家機器挺陳柏惟，然而除文化部已澄清「絕無此事」，陳柏惟執行長李雨蓁也表示，該活動由野果創意wildgainstudio及切音樂電影CheStudio主辦，對於藝文界朋友相挺舉辦民主音樂會，卻被國民黨抹黑招術波及感到遺憾，罷免前夕仍期盼罷免方與國民黨以事實進行討論，切勿以謠言欺騙大眾。

李雨蓁強調，本案完全沒有政府補助，國民黨的指控連基本查證都沒做，令人不解。李雨蓁期盼這種「看一個影生一個子」的歪風不應繼續，請國民黨自重。

▲活動有吳志寧、張睿銓、米莎、滅火器等藝人團體參與演出 。（圖／記者白珈陽攝）

演唱會於今晚6時舉行，5時開始便陸陸續續有民眾進場，還有支持者從彰化包遊覽車而來。現場擺有3千張椅子，截至晚間6時50分左右，3千座位已滿7成5，仍持續有民眾入場，現場工作人員也對每位入場觀眾量體溫、實名制。陳柏惟預計晚間9時上台致詞。

▲有民眾專程從彰化包車來參加演唱會。（圖／記者白珈陽攝）