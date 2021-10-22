拜登承諾「捍衛台灣」　陸官方：不要站在14億中國人民的對立面

記者任以芳／北京報導

美國總統拜登（Joe Biden）21日被問及台海問題，作出承諾將會「保衛台灣」，但白宮隨後表示，總統言論不代表美國改變對台政策。對此，大陸外交部和國台辦今（22日）陸續回應，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不要向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

針對美國總統挺台言論，大陸外交部發言人汪文斌今主持例行記者會指出，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。」

汪文彬說，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，不要站在14億中國人民的對立面。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦發言人馬曉光也發出最新回應，他指出，「美方多次明確表示無意改變一個中國政策。」我們敦促美方妥善處理台灣問題，不要給台海和平穩定帶來進一步損害。祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。民進黨當局出賣中華民族利益和台灣民眾福祉勾結外部勢力謀「獨」的企圖不會得逞。