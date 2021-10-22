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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／刪Q晚會「客滿」四叉貓直播　江啟臣轟陳柏惟「教壞囝仔」

記者鄧木卿／台中報導

台中第二選區、基進黨立委陳柏惟罷免案明天投票，投票前夕刪Q陣營在東海藝術街科比意廣場舉辦晚會，找來藍營立委江啟臣、鄭麗文以及名嘴趙少康助講。現場出現一焦點，就是網紅四叉貓也跑到刪Q晚會直播，吸引不少網友留言，有網友紛問「可以來個經典數椅子嗎？」、「椅子多少張？」、「敢在國際街這種人文薈萃的地方辦仇恨晚會，真的謝謝幫3Q催票！」但也有網友留言挺刪Q。

▲刪Q晚會 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲立委陳柏惟罷免案23日投票，投票前夕刪Q陣營在東海藝術村舉辦晚會 ，現場湧入300人。（圖／記者鄧木卿攝）

▲四叉貓。（圖／翻攝四叉貓臉書）

▲網紅四叉貓也到場直播。（圖／翻攝四叉貓臉書）

晚會傍晚5點半開始，受限場地，現場包括媒體在內約莫300人左右，現場也有台北南下來台中的反毐團體支持刪Q。現場來賓都針對開放萊豬、擋疫苗、大麻合法化等議題開講。

立委江啟臣提到，陳柏惟都在「教壞囝仔大小」，撞傷人肇逃說是自行投案，結果事實是被警方循線查獲到案；跑去電子遊樂場對外說是打電玩，但法院判決書寫的是打賓果輸錢；過去說支持開放娛樂性大麻，結果被發現後改口說「堅定挺藥反毒」，這是欺騙、沒有誠信，這種民代，如何能替選民捍衛權益？

▲刪Q晚會 。（圖／記者鄧木卿攝）

趙少康提到，自己的父母住在烏日，因肺癌死亡，陳柏惟提中火政見跳票，中火也沒停過一天。

網紅四叉貓今天先跟著陳柏惟陣營苦行，步行霧峰，並發文喊「3Q加油」，之後又趕到東海藝術村直播刪Q晚會，吸引挺Q、刪Q網友觀看、留言。

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