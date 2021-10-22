挺Ｑ晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！3000人傻眼　奶音男童逼哭陳柏惟

記者白珈陽／台中報導

台中市第二選區、基進黨立委陳柏惟罷免案23日投票，陳柏惟晚上在烏日區舉辦民主音樂會，現場湧入逾3000人到場支持，9點過後，陳柏惟現身掀起最高潮。但網紅吃屎哥突然衝上台高喊加油，陳柏惟一時反應不過來，台下民眾也全傻眼，警方也隨即將吃屎哥帶下台。

▲3000人傻眼！陳柏惟才現身晚會，吃屎哥衝上台鬧場。（圖／記者白珈陽攝）



吃屎哥不滿警方將他帶離舞台，怒喊「我是全台最紅的吃屎哥，我現在站台力挺，為何要這樣糟蹋我？什麼態度啊！」也不停高喊「陳柏惟道歉！」對此，陳柏惟則請在場觀眾以掌聲歡送他下台。

走完100小時苦行的陳柏惟皮膚曬得黝黑，說去年就是穿現在的服裝站在同個地方，對著大家呼籲「明天要記得投票喔！」後來他就變成了立法委員，真的很辛苦，因為其他委員的椅子都是4隻腳，他只有1隻腳，都坐不穩，後方還有人在搶，要搶沒關係，4年還有一道民主選舉的考驗，但現在4年還沒到就有人來抽椅腳，而且不是一個人來抽，而是一個黨來抽、一個國家來抽。

▲男童奶音高喊陳柏維加油，逼哭3Q。（圖／記者白珈陽攝）



陳柏惟提到，如果大家投票結果讓他繼續擔任立委，他會用雙倍努力報答大家，若大家的投票結果是不繼續，那麼大家都會變成台灣的陳柏惟。

期間一名支持者的孩子，持續在台下用奶音喊「陳柏惟加油」，約有10分鐘之久，最後陳索性走下台，將男童抱到台上，一起跟著喊了一段，但喊到一半卻忍不住哭了出來，最後他將小孩還給父母，隨後走到後台。