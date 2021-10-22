被嫌疫苗量能不足　柯文哲喊冤：準備人力比實際施打數多35萬

▲外界質疑北市醫療量能不足，柯文哲提出數據解釋。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市疫苗接種近來不斷出包，醫療量能與中央安排的接種人數有落差，北市府也為此與中央隔空交火。對此，台北市長柯文哲22日在記者會中指出，從第二期開始，北市準備的醫療能量與實際來打疫苗的人數，落差多達35萬，「人力、物力不是這樣浪費的，會找時間到衛福部開會，討論怎麼減少浪費」。

不管在議會或是媒體，每次都說台北市醫療量能不足、比人家差，事實真相是這樣，台北市到10月20日為止，第一劑已經打到78%、第二劑28%，六都第一名，而且領先相當多。

柯文哲忍不住抱怨，這也是長期的困境，每次民調最低但客觀數據都第一，媒體都說台北市醫療量能不足，但台北市有8大醫學中心，照裡來講量能不會有問題。

針對近期的疫苗接種亂象，柯文哲拿出數字解釋，本來開21萬的量能，中央要灌41萬，那就緊急動員，後來加到27萬，「但實際上來預約的人數19.5萬」。跟統計，莫德納開出9萬左右量能，最後剩下2個；AZ第二劑開出8萬2量能，剩下2882；BNT開出10萬左右，剩下8127。

柯文哲說，第二階段更麻煩，10月28日到11月3日，可以開的量能是29萬，但需求量是18萬。柯認為，既然在等打疫苗的這麼多人，台北市又可以開出這麼多量能，是不是就把還沒打的配進來、發簡訊通知來打。

柯文哲指出，從第二期開始，以前叫醫院準備多少，但常常預約的量跟實際打的會有落差，扣除生病或有事的，大概95％都會來打。但中央的系統算下來，準備跟實際來打的，大概差了35萬；柯說，可以理解有落差，但不應該差這麼多。

柯文哲提到，國產的高端疫苗實際施打率只有預約數字的46％可以理解，AZ平均70幾很多、BNT也有80幾，「當醫院多準備的35萬，你就不能怪醫院一直在抱怨」，特別是最近醫療工會開始抗議。

「如果叫醫療人員加班一定可以，可是不可能一直加班。」柯文哲說，最氣的就是，都準備好了，結果來打得比準備的人力量少35萬，所以不能怪這段時間台北市的醫院都抱怨連連，現在聯醫公會開始抗議。

柯文哲說，最近會找時間跟中央面對面討論，到底預約系統怎麼處理，「如果台北市多準備35萬的醫療能量落空，人力、物力不是這樣浪費的」，會找時間到衛福部開聯席會議，討論怎麼減少浪費。

副市長蔡炳坤則補充，第一階段裡面，看起來台北市的量能是稍微低，但實際預約結果還有剩下量能。蔡說，一開始都有跟中央做協調，也讓中央知道我們量能是穩定，第二階段我們也可以穩定提供醫療量能，那時中央也說第一階段沒有預約到的就到第二階段預約。

蔡炳坤認為，根本解決辦法，希望跟中央討論一個方式，需要加量我們就加量；如果人不夠的話，中央就再加人，讓醫療量能穩定，不會暴起暴落。會持續跟中央討論尋找最好的方式。