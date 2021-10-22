開打AZ第二劑同天開放混打　柯文哲：整死大家

記者陳家祥／台北報導

中央21日公布，未來將可以開放AZ混打BNT，引發各界討論。對此，北市副市長蔡炳坤證實，混打的訊息出來後，「在醫院端都有接到民眾打電話來問可不可以不要預約，或是可以改」；對此，市長柯文哲直言，今天開始打AZ，結果今天說要開放混打，「不曉得是要整誰」、「整死大家真的」。

▲台北市長柯文哲主持防疫記者會。（圖／北市府提供）



針對AZ擬開放混打BNT，是否影響到報到率？蔡炳坤說，這要到接種到晚上就會知道，今天AZ大概1萬多人預約，其實接下來每一天的量還是相當多，會不會影響要看今天接種情況，每天結束後都會統計接種情況。

蔡炳坤表示，疫苗混打屬於專業題，尊重專業考量，但這個時間點宣布怪怪的，因為今天才是第12期的第一天，要接種AZ第二劑，接下來是10月25日到27日，又要做AZ第二劑的預約接種，也就是說，從今天一直到11月3日，有很大數量都在做第二劑AZ的接種。

蔡炳坤直言，所以從醫院方也聽到一些打來電話的訊息，「現在也沒辦法說影響多少，今天接種完畢後，再來看看有多少已經預約沒有來接種」。

市長柯文哲則無奈表示，今天開始打AZ，結果今天說要混打，「不曉得是要整誰，到時候一堆人不來打，也不是取消，是直接爽約，下次再預約BNT」；柯文哲說，真的要坐下來談，整死大家真的。