首例！混打莫德納+BNT突破性感染　國內外各打1劑「南非返台確診」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增2例本土個案及6例境外移入。值得注意的是，境外移入中有3起突破性感染，其中1名60多歲本國籍男性自南非返國，更是國內首起混打莫德納與BNT仍突破性感染個案，指揮中心表示，該案7月在國內打莫德納，後續在南非接種BNT，超過14天以上。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自緬甸(案16460)、印尼(案16463)、泰國(案16464)、馬來西亞(2例，案16465、案16466)及南非(案16467)入境，入境日介於10月7日至10月20日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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▲境外移入確定病例病毒定序。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，6例個案當中有3例突破性感染，分別是馬來西亞入境的案16465、案16466，打過2劑科興疫苗；另一案是南非入境案16467，為本國籍60多歲男性，10月20日入境採檢確診，本身無症狀，Ct值28.7，調查他曾經接種在國內接種1劑莫德納，並於國外接種BNT疫苗，為國內首例混打莫德納突破性感染個案。

羅一鈞表示，國內從7/2~10/22總計有538例境外移入，當中163案屬於突破性感染，突破性感染率3成。