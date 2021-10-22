快訊／北市推1.5萬元青年就業補助　申請辦法曝光

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情衝擊民生經濟及新鮮人求職。台北市長柯文哲22日在防疫記者會上宣布北市推出「青年職涯儲值護照」方案，凡是設籍台北市的18歲至29歲青年，連4個月失業，若現在開始到年底找工作，每個月補助5千，最高補助三個月，共1.5萬元。

勞動局長陳信瑜則進一步補充，「青年職涯儲值護照」方案是針對初次尋職未就業4個月以上的18歲至29歲青年，提供尋職津貼作為誘因，鼓勵青年安心使用台北青年職涯發展中心的輔導資源，並以護照的形式協助青年盤點自身就業準備狀況，藉以協助青年增強職前準備促進順利就業。另由於是北市自籌預算，對象限定設籍於台北市4個月以上的青年。

陳信瑜說明推出青年儲值護照的原因：「北市產業以服務業為主，受疫情影響甚鉅；再加今年預計出國的青年計畫延遲，轉直接投入就業市場，導致短期失業率上升，預估本年度首次就業青年將需要比往年更長的求職期；從市府自辦9月出爐的青年就業意向調查中發現前述的趨勢，所以積極研議方案，今天推出提供給北市青年最適切及時的協助。」

相關申請辦法，陳信瑜指出，初次尋職青年如果已經找工作超過4個月以上，顯然最迫切的就是提升對就業市場的認識及思索自身的職涯規劃，所以「台北青年職涯儲值護照」第一階段，是邀請青年先至「台北青年職涯發展中心」（TYS），經過職業心理測驗及就業諮詢後，接受1次以上推介就業，可申請5000元補助。

第二、三階段則可至北市各就業服務站，接受職涯諮詢、就業研習班等服務。針對達成申請條件的積極尋職者，按月次發給補助5000元，合計最高可領1.5萬元。津貼是為了鼓勵青年使用市府的職前輔導資源，也舒緩求職期間經濟及心理壓力，是給北市青年最給力的協助！

陳信瑜強調，北市府在疫情期間仍辦理多項線上就業服務，首先在TYS辦理線上職涯諮詢、線上講座等活動，後於三級警戒期間推出「你上工，我加薪」就業專案及青銀線上就業博覽會等方案協助青年就業，這些方案雖有成效，惟非專屬青年就業。本次藉由推出台北青年職涯儲值護照，以職涯諮詢、就業輔導及推介就業三效加乘，緩減青年尋職期間的經濟壓力外，同時成功媒合就業。

▼台北青年職涯儲值護照。（圖／台北市政府提供）