怒斥基隆捷運「一直騙」！柯文哲連罵5次「騙局」：根本蓋不下去

記者陳家祥／台北報導

交通部21日表態將興建基隆捷運，未來將委由新北市政府興建與營運；其中，部分路段擬與台鐵脫鉤，確切路線下周拍板，總經費425億元。對此，柯文哲直言，基隆輕軌還是基隆捷運，根本就蓋不下去，「所以騙局還是騙局還是騙局，一直騙下去」。

▲台北市長柯文哲主持防疫記者會。（圖／北市府提供）



針對基隆捷運傳出已拍板，柯文哲說，請台灣的國民回想一件事情，前瞻計畫第一砲是哪一個？基隆輕軌，當時還是蔡英文出來宣布，結果當年宣布到現在4年了，到今天都還說路線要修改，當你路線要更改，可行性評估要重做、環評要重做，「也就是說，路線要改變的話，離開工的日期還非常非常遙遠，因為你過去4年的努力全部打掉重練」。

「我要講的是說，騙局升級以後，只是更大的騙局。」柯文哲表示，人家問為什麼會跟民進黨分手、鬧翻？就是從前瞻計畫開始，我們做為科學家或是實際執政的人，不會這樣搞，「再問一遍，前瞻計畫當時第一個拿出來講的是什麼？就是基隆輕軌，現在說路線要全部改，那當年計畫是拿出來騙大家的？」

「今天要改路線，最重要的那段路線還是沒講，八堵到基隆怎麼處理？」柯文哲問到，是要共軌還是分開？還是根本不進基隆？要共軌的話設計上相當困難，技術上不容易；若要分開鐵道，會重演南鐵東移事件，八堵到基隆要再加一條路線，兩邊房子要拆多少？

柯文哲說，他非常清楚，不管叫基隆輕軌還是基隆捷運，根本就蓋不下去，「所以騙局還是騙局還是騙局，一直騙下去」；柯說，如果王國材要換路線，那要不要出來講前瞻計畫第一砲的基隆輕軌，重頭到尾都假的？