網友喊罷免簡舒培　柯文哲「不贊成」：仇恨動員對社會不是好現象

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培日前於市議會質詢時，要求台北市長柯文哲複誦蔡總統「四個堅持」，引發群起撻伐，對此簡舒培強硬指責柯文哲動員網軍攻擊。台北市長柯文哲22日表示，市民期待議員在議會質詢時監督市政、給予建議，而不是喊大聲、搞意識形態，所以這次簡舒培才會受到撻伐，「我如果有網軍的話怎麼在網路上每天挨打」。

▲台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）

柯文哲受訪時表示，其實市民朋友期待議員在市議會質詢的時候要監督市政、或是對市政提出一些建議，而不是期待一個議員在那裏喊大聲、搞意識形態，就說他是表演。

柯文哲強調，「我想老百姓還是有一定的標準，就是你做的實在是讓人家看不下去，所以才犯眾怒，所以這不是什麼網路霸凌」，「我跟你講，我如果有網軍的話怎麼在網路上每天挨打」，所以議員在市議會還是有他應盡的職責，不是在每天在那裏搞意識形態，台灣的社會老百姓還是有一定是非對錯的標準。

針對有網友表示要罷免簡舒培，柯文哲則表示，「我也不贊成這個社會是仇恨動員」，最近看到台大政治系教授做的論文說到，台灣選舉已經從正面選舉走向負面選舉了，都不是說喜歡誰、而是說討厭誰了，這對一個社會長期的發展不是一個好的現象。