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獨／心跳68！肚皮內「摩斯密碼」求救　醫大驚急送孕媽剖腹

記者許宥孺／高雄報導

仁醫神手救援，成功搶救未出生的美少女！高醫婦產部主治醫師詹德富日前於門診時，替一名孕婦產檢，驚覺寶寶心跳每分鐘只有68下，直覺這是寶寶的求救訊號，立刻請孕媽住院安排剖腹生產，術中發現臍帶繞頸2圈；他認為，這是寶寶給他的摩斯密碼，能在短暫相見時光中呼救，還好這位美少女哭聲宏亮，搶救成功！

▲胎兒心音速度慢，醫師驚覺不對勁，急送孕媽咪進產房剖腹生產。（圖／詹德富醫師提供）

▲胎兒心音速度慢，醫師驚覺不對勁，急送孕媽咪進產房剖腹生產。（圖／詹德富醫師提供）

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▲高醫婦產部主治醫師詹德富。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫婦產部主治醫師詹德富。（圖／記者許宥孺攝）

詹德富說，這位孕婦過去到院產檢狀況都很正常，胎兒心跳也沒有異常，但後來在細微狀況下出現變化，而這些狀況不是每次也不是持續出現，但剛好就在這次產檢中，短短1分鐘內呈現出來，他在替寶寶測臍帶血流時，驚覺發現寶寶心跳速率不對勁，每分鐘只跳68下。

回想當時，連續替寶寶測了幾次結果都是一樣，「越聽越心寒越緊張」，詹德富表示，正常胎心音約140，但這位寶寶的胎心音速度特別慢，掉到60、70在妊娠後期較少見，幾乎跟成人心跳速度差不多，孕媽咪也急到眼淚飆出來，直問「是不是有異常」、「寶寶會不會活下來」，還好觀察一陣子後稍有恢復，趕緊安排孕媽咪住院，緊急剖腹生產，術後狀況都很好。

▲▼孕婦可選擇莫德納疫苗制度上路，在施打疫苗前新店慈濟醫院的醫檢師對孕婦進行超音波掃苗，確認胎兒沒有問題後方能施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲高雄一名孕婦日前產檢時，胎內寶寶發出求救訊號，緊急剖腹保住一命。（示意圖／記者湯興漢攝）

「很慶幸！」詹德富說，就在短短的1分鐘，寶寶讓我們看到異狀，才保住她的生命，要不然在正常狀況下，孕媽咪產檢完回家，可能致胎兒臍帶繞頸嚴重，下次產檢時，胎兒恐怕就沒有心跳了，幸好聽到蛛絲馬跡，有機會把寶寶救起，這是寶寶給他的求救訊號。

▲根據2019年統計資料，胎兒死因多為不明原因。（圖／記者許宥孺攝）

▲根據2019年統計資料，胎兒死因多為不明原因。（圖／記者許宥孺攝）

詹德富指出，根據過去統計資料，胎兒死亡大部分為不明原因，幾乎佔了六成，其次是臍帶繞頸、臍帶異常或臍帶意外事故約占兩成，接續為胎盤早期剝離、胎盤功能異常、胎兒窘迫等。

詹德富進一步解釋，臍帶繞頸很常見，每3個人就有1人臍帶繞頸，但其實臍繞頸就像打領帶，不束緊沒問題，但若發生意外把臍帶束緊，胎兒就無法呼吸。詹德富強調，臍帶繞頸預防不容易，但若胎兒透露跡象的話，「那就是摩斯密碼」，就有及早介入的機會。

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