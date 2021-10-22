用五倍券任挑「優質妹or金髮洋妞」　多人混戰後他傻眼下場曝

▲趙姓男子以五倍券交易毒品，被喬裝買家的員警當場逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

五倍券用來振興台灣經濟，但卻有毒販竟然推出「五倍券買毒」，高雄市就有一名戴姓男子透過通訊軟體來販售毒品，還用「賣淫」術語來躲避追查，不過這一次他失算了，因為員警佯裝買家，就在進行面交時，當場將他逮捕。

23歲的趙姓男子經營販毒生意，長期透過通訊軟體販售，甚至還不忘「推銷」，為了賺錢還刻意搭上五倍券熱潮，在通訊過程當中，特別強調「五倍券收」，而且怕被發現，他還自創術語，像是如優質小姐、進口洋妞等字眼，且幾乎每日都會發送新品熱銷的訊息。

▲趙姓男子以五倍券交易毒品，被喬裝買家的員警當場逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲趙姓男子以五倍券交易毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過他的行為都被警方掌控，員警假裝買家，雙方相約在20日晚間11點交貨，就在交貨過程當中，一到手之後，喬裝買家的員警立刻大喊：「警察」，支援員警也一湧而上，當場讓趙姓男子傻眼「現在是什麼情況」，還以為是惡作劇，直到員警亮出證件，他才明白代誌大條了！

經過搜索之後，員警從他的車內找到百包以上的毒品咖啡包，還有十幾包的三級毒品分裝包以外，還有五倍券等證物，現在全案依照毒品危害條例來偵辦。

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