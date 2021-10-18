第一次見面就被砍！台北恐怖挖眼女2千元交保　她驚：法律保護誰

▲外表亮麗的王姓女烘焙師，因提醒同棟陳姓女住戶要戴口罩竟慘遭美工刀亂刺。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市中山區發生可怕挖眼案！陳姓女子不滿王姓女鄰居提醒她帶口罩，竟持美工刀朝對方身體一陣亂刺，甚至以手挖及摳眼，導致王女縫了好幾針，陳女被依殺人未遂、傷害罪嫌移送，以2000元交保。王姓女子接受《東森新媒體ETtoday》表示「從沒看過她，第一次見面就被砍！」得知對方僅以2000元交保，不禁害怕問，「法律保護誰？」

原本為烘焙師的王女因疫情改當夜間保全，她接受《東森新媒體ETtoday》電訪驚恐表示，從來沒見過砍她的陳姓女子，「第一次見面就被砍」她餘悸猶存還原當天狀況，她15日要坐電梯下樓向管理員買感應磁扣，在電梯裡見到陳姓女鄰居，因職業習慣，好言提醒對方口罩沒戴好，本以為就沒事了，豈料對方衝出電梯，對她一陣猛刺，不斷對著她喊「要讓妳死、讓妳後悔」，大樓管理員見狀，才趕緊將她們拉開報警。

▼王女在臉書害怕表示，殺她的嫌犯當天就交保，不知道該怎麼辦才好。（圖／記者黃宥寧翻攝）

她滿腦子問號表示，「為什麼殺我的人可以用2000元交保，我人還在醫院，她就被交保了？」她表示，在醫院縫合包紮傷口後，害怕的返回家中，想問管理員砍她的人究竟是誰，卻得到保全回應，「應該是2個月前才搬過來，與人互動不多。」

▼受傷的王姓女子目前已提告殺人未遂 。（圖／王小姐提供）

王女驚魂未定不斷問記者，「法律究竟保護誰？為什麼檢察官單憑她講幾句話，就讓她交保？」她哽咽表示，在9旬母親面前不敢落淚，不想讓年邁母親擔心，但是到底有誰能保護她？母親知道她遭傷害，只能提醒她要小心，她也只能故作堅定讓母親放心。

持刀亂刺的陳女經移送北檢由檢察官訊問後，因看不出陳女患有精神疾病，故認無羈押必要，諭知1萬元交保候傳，但陳女幾個小時後仍籌不出錢，檢察官降保為2千元，並通知轄區警方加強巡邏查訪，若再發現陳女再有傷害他人的情形，將依《精神衛生法》通知主管機關，並就近送醫。

